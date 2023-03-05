İş arayanlar ve işverenler Darıca'da buluştu

Darıca Belediyesi tarafından iş arayan ve işverenleri buluşturmak amacıyla İstihdam Fuarı düzenlendi. Fuarda çok sayıda vatandaş aradığı işe girme fırsatı buldu.

İstihdam Masası projesi ile bugüne kadar binlerce vatandaşı iş sahibi yapan Darıca Belediyesi, 3-4 Mart tarihlerinde düzenlediği İstihdam Fuarı’nda da iş arayanlarla işverenleri buluşturdu. Darıca Belediyesi’nin ev sahipliğinde Adnan Menderes Kültür Merkezi’nde düzenlenen ve iki gün süren fuara, 62 firma personel alımı için stant açtı.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da fuarı ziyaret ederek, stantları gezdi, fuara katılanlarla sohbet etti. Hedeflerinin istihdama katkı sağlamak olduğunu ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, Darıca ve Gebze bölgesinin iş imkanlarının bulunduğu bir bölge olduğunu belirterek, "İstihdama yönelik de bir problemin olduğunu hissediyoruz. Sanayiciden de böyle bir talep vardı. İş arayanla işvereni buluşturduk. Güzel bir atmosfer oldu. Burada şöyle bir durum da var. Malum bölgemize deprem bölgesinden gelen depremzede vatandaşlarımızın da de iş arayışları var. Onlara da iş ortamları sunuyoruz. Onların deprem psikolojisini daha rahat atlatabileceği bir ortam sunmak adına hep beraber burada çalışıyoruz. İnsan kaynakları müdürlüğümüzün organize ettiği bir etkinlik" dedi.

Fuarı ziyaret eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Yaşar Çakmak ise "Burası istihdam fuarı. İş arayan herkesin iş bulabileceği bir ortam. Darıca Belediyemizi tebrik ediyorum. İş arayanlarla işverenleri güzel bir ortamda buluşturdular. İnşallah herkes aradığı işi bulur" diye konuştu.