İş Bankası, 100. Yıl Girişim Sermayesi'ni tanıttı

İş Bankası Grubu, teknolojiyle hızla büyüyen ve sıradışı kuruculara sahip girişimlere destek olmayı hedefleyen yeni yatırım fonu 100. Yıl Girişim Sermayesi’ni tanıttı. Geniş bir sektör ve aşama odağına sahip olan fon, Türkiye’den çıkan küresel girişimlerin büyüme yolculuğuna eşlik etmeyi hedefliyor.

İş Bankası Grubu, girişim ekosistemine verdiği kapsamlı desteği yeni bir girişim sermayesi fonu ile genişleterek sürdürüyor. Cumhuriyetin ve ardından gelen İş Bankası’nın 100. yılına ithafen “100. Yıl Girişim Sermayesi” adıyla hayata geçirilen fonun tanıtımı İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran ile Türkiye İş Bankası Grubu Yeni Nesil Girişimcilik Kolu Başkanı ve 100. Yıl Girişim Sermayesi Yönetim Kurulu Başkanı Barış Karakullukçu’nun ev sahipliğindeki etkinlikle gerçekleştirildi.

“Yapay zekâ ile insan beyninin bundan sonraki evrimi çok farklı şekilde ivmelenecek”

Etkinlikte ‘100. Yıl Girişim Sermayesi ve Yatırımlar’ panelinin moderatörlüğünü üstlenen İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, fonun isminin 100. Yıl olmasının Cumhuriyet ve İş Bankası açısından önemine değinerek, “100. yılda eğer kurucumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk yaşıyor olsaydı, bugün konuşulmasını istediği şey bilim olurdu, yapay zekâ olurdu. Bu konuda Türkiye’nin geldiği yeri duymak, bilmek ve bununla gurur duymak isterdi” dedi.

Yapay zekânın, sanayi devrimine eşdeğer bir dönüşümü tetiklediğini söyleyen Aran, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Üretken yapay zeka insan beyninin kapasitesini artıracak ve insanı çok farklı bir olgunluk seviyesine çıkaracak bir teknolojidir. Artık beynimizi gereksiz şeylerle doldurmak zorunda olmayacağız ve insan beyninin bundan sonraki evrimi çok daha farklı şekilde ivmelenerek gelişecek. Bugün akıl dışı olarak gördüğümüz, “İnsanlık öldü mü” diye düşündüğümüz ne varsa, bunların da tükenmesine ve insanların iyilikte buluşmasına vesile olmasını diliyorum. Yapay zekâyı böyle kritik bir konumda gördüğümüz için yatırım yapıyoruz. Koç Üniversitesi ile açtığımız Yapay Zekâ Araştırma Merkezi akademik anlamda çalışmak isteyen gençlerimize vesile oluyor. Girişimcilik ekosisteminin de bu yaptıklarımızla beraber onun bir tanımlayıcısı olduğunu düşünüyorum. Bunların bir süre sonra kartopu gibi büyüdüğünü ve ülke ekonomisine katkı sağladığını görmeyi diliyorum.”

“İnovasyon tohumlarının büyümesi için doğru ortamı, kaynakları, destekleri sağlamayı hedefliyoruz”

100. Yıl Girişim Sermayesi Yönetim Kurulu Başkanı Barış Karakullukçu ise, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, Bankanın inovasyonun dönüştürücü gücüne, girişimlerin sınırsız potansiyeline ve girişimcilik ruhuna verilen desteklerin kalıcı mirasına olan inancını vurgulayarak, “Girişimciler, fikirleri ve endüstrileri şekillendirme; küresel zorlukları çözme ve milyonlarca insan için fırsatlar oluşturma potansiyeline sahipler. Bu inovasyon tohumlarının büyümesi için doğru ortamı, kaynakları ve destekleri sağlamayı hedefliyoruz. Girişimlerin başarılı olması sadece finansal kaynaklara bağlı değil; onlara sunulacak rehberlik, teknik destek, güçlü ağ imkanları, sektörel uzmanlık ve mentorluk gibi katkılar da büyük önem taşıyor. Başarıya giden bu yolda onlarla birlikte emin adımlarla ilerlemekten büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz” dedi.

Yapay Zekâ Fabrikası

Etkinlikte, Yeni Nesil Girişimcilik çatısı altında hayata geçirilen Yapay Zekâ Fabrikası da tanıtıldı. Yapay zekâ dikeyinde topluluk ve yatırım portföyü oluşturarak ekonomik ve stratejik bir değer elde etme hedefiyle oluşturulan Yapay Zekâ Fabrikası için geçtiğimiz 6 ay boyunca binlerce yapay zekâ girişimi tarandı, yüzlercesi ile yakın temas kuruldu. Girişimler, 3 aylık frekanslarla düzenlenen jüri günleri ile Türkiye’nin yapay zekâ alanında en donanımlı akademisyenleri ve teknoloji liderlerinden oluşan bir jürinin karşısında girişimlerini anlatma imkânı buluyor. Şu ana kadar gerçekleştirilen iki güri günü etkinliği ile toplam 11 girişim programa dahil edildi. Ekim ayında ise üçüncü jüri gününün düzenlenmesi planlanıyor.

Birinci yılın sonunda 15 adet girişime yatırım hedefi

Şu ana kadar 100. Yıl Girişim Sermayesi ile 7 girişime yatırım yaptıklarını; Yapay Zekâ Fabrikası aracılığıyla 11 girişime destek vermeye başladıklarını ve onların yatırımlarını da önümüzdeki dönemde gerçekleştirmek için çalıştıklarını söyleyen Karakullukçu, “Yılsonuna kadar yatırım yaptığımız girişim sayısı 15’i bulacak. Birinci yılı tamamladığımızda da 100. Yıl Girişim Sermayesi ve İş Bankası’nın desteklediği diğer girişim sermayesi fonları aracılığıyla yaptığı yatırım miktarını 50 milyon dolara çıkarmış olacağız” dedi.

Etkinlikte 100. Yıl Girişim Sermayesi tarafından desteklenen ve Yapay Zekâ Fabrikası bünyesinde yer alan girişimlerin kurucu ortaklarının yer aldığı iki ayrı panel düzenlendi. Girişimciler çalışmaları hakkında bilgi verdi.

100. Yıl Girişim Sermayesi ve Yatırımları Paneli

100. Yıl Girişim Sermayesi Yönetici Direktörü Erkan Yağcıoğlu: “Fonumuzun odağı kısa ve öz: Faaliyet gösterdiği dikeyden ve bulunduğu aşamadan bağımsız olarak, Türkiye’de veya Yurtdışında bulunan Türk kurucuya sahip teknoloji ve yazılım odaklı girişimlere yatırım yapıyoruz. Buradaki ve şu an yatırım süreçleri devam eden girişimler de bunun örneğidir. Henüz cirosu olmayan bir girişime 100 bin ABD doları yatırım yapabildiğimiz gibi, milyonlarca dolar ciro üreten endüstriyel bir girişime 1 milyon ABD Dolarlık bir yatırım taahhüdü verebiliyoruz.”

Salus Kurucu Ortağı Alperen Adikti: “Nisan 2022’de kurduğumuz Salus ile kişiselleştirilmiş sağlık alanında, kullanıcıyı merkeze alan yeni bir deneyim sunmayı amaçlıyoruz. Hem milyonlarca insanın çok daha sağlıklı bir yaşam sürmesini hem de bu hizmeti ulaşılabilir kılmayı hedefliyoruz. Kurumsal şirketler de çalışanlarına bir yan hak olarak Salus hizmetlerini sunabiliyor.”

Homster Kurucu Ortağı Barış Bal: “2022 yılında kurulan Homster, emlak ve iç mimarlık sektörüne yönelik otomatize edilmiş bir iç mimari tasarım uygulaması. Emlak danışmanlarına ve müteahhitlere, dakikalar içerisinde sadece bir kat planından oluşturulan ve farklı iç mimari stillerle özelleştirilebilecek sanal turlar sunuyoruz. Geçtiğimiz yıl ABD Patent Ofisi USPTO’ya yaptığımız patent başvurusu ile Homster’ı emlak satışında gerçek zamanlı kişiselleştirmenin öncüsü haline getirmeyi hedefliyoruz.”

Crait.it Kurucu Ortağı Safiye Dinçtürk: “Crait.it’i 2023 yılı başında kurduk. Üretken yapay zekâ ve e-ticarete özel geliştirilmiş makine öğrenmesi teknolojilerini kullanarak, e-ticaret yapan tüm markalara çeşitli çözümler sunmayı amaçlıyoruz. Yapay zekâ ile ürün fotoğrafları oluşturuyor; tüm görsellerin A/B testlerle analizini ve iyileştirilmesini sağlıyoruz.”

Yapay Zeka Fabrikası Girişimleri Paneli

Adin AI Kurucu Ortağı Prof. Dr. Altan Çakır “Adin.AI yapay zekâ tabanlı, blockchain destekli teknolojisiyle reklam yatırımlarının verimliliğini, etkinliğini ve şeffaflığını artırıyor. Reklam verenler tüm dijital reklam yatırımlarını tek noktadan yapay zekâ tabanlı olarak planlayabiliyor, satın alabiliyor ve gerçek zamanlı optimize edebiliyor.”

ERG Controls Kurucu Ortağı Batuhan Ergör: “ERG Controls hastanelerde ve hijyenik tesislerde el hijyeni takibini dijital hale getiriyor. Yapay zekâ destekli platformumuz YIKA ile çalışanların bütün el hijyeni aktivitelerini takip ederek enfeksiyonların ve diğer hastalıkların el yoluyla bulaşmasını önlüyoruz. ERG ile enfeksiyonların ve gıda kaynaklı salgınların yayılmasının yüzde 50 azaltılması hedefliyoruz.”

Evercopy Kurucu Ortağı Deniz Özgür: “Everycopy’i pazarlama bilmeyenler için pazarlama operatörü olarak tanımlıyoruz. Web sitesini ve şirketin belge, sunum gibi materyallerini sisteme giren kullanıcılar için öncelikle yapay zekâ algoritmalarının yardımı ile bir dijital pazarlama planı oluşturuluyor. Evercopy özellikle pazarlama ekipleri veya bir pazarlama ajansı için çalışma bütçesi bulunmayan girişimleri hedefliyor.”

Tazi AI Kurucu Ortağı Tayfun Çataltepe: “Yapay zekânın herkes için ulaşılabilir olmasını hedefleyen TAZI platformu, yapay zekâ alanında 30 yılı aşkın deneyim ve 23 patenti birleştiren bir mimariye dayanıyor. Bankacılık, sigorta, perakende, Telekom, sağlık sektörlerinin daha akıllı iş kararları alması için “yapay öğrenme” ile kolayca model oluşturma, güncelleme, uygulama ve işlem yapma imkânı sunuyoruz.”