İş Bankası kredi kartı sahiplerine yeni bir dönem başlattı

Türkiye İş Bankası, fiziki kartın sahip olduğu tüm özellikleri eksiksiz olarak mobil ödemeye taşıyarak, Türkiye’de bankacılık sektöründe ilklerden birini hayata geçirdi.

İş Bankası, fiziki kart kullanımını dijital ödeme alışkanlığına dönüştürme hedefiyle kredi kartı sahipliğinde yeni bir dönem başlattı. Sürdürülebilirlik yaklaşımını da destekleyen dijital kullanım ile banka, Türkiye bankacılık sektöründe kredi kartını tüm özellikleriyle mobil ödemeye taşıyan ilk bankalardan oldu.

Yapılan açıklamaya göre banka müşterileri, mobil ödeme sayesinde fiziki kartın sunduğu tüm deneyimi eksiksiz olarak yaşayabiliyor. Kartın kaybedilmesi, unutulması sorunlarına çözüm olacak dijital kullanım ile fiziki mağazalarda ve e-ticaret sitelerinde anında ödeme yapılabiliyor, ödeme sırasında taksit seçeneğinden faydalanılabiliyor ve puan kullanılabiliyor. İşCep’ten başvurulduğu anda kart teslim almayı beklemeden anında kullanılabiliyor. Müşteriler, talep etmeleri halinde fiziki kart da alabiliyor. Dijital kullanım ile kart plastiği ve kâğıt kullanımının önüne geçiliyor ve Banka’nın sürdürülebilirlik yaklaşımı da destekleniyor.

Dijital kullanımı olan mevcut fiziki kartlar için de mobil temassız ödeme fonksiyonu İşCep’teki kart detay ekranına ekleniyor. Böylece müşterilerin yeni bir dijital kullanım başvurusu yapmasıyla ve/veya mevcut kredi kartının dijital ödeme fonksiyonunu aktif hale getirmesiyle Banka’nın tüm kredi kartlarının dijitale geçişi sağlanacak.

“Ödeme sistemlerinde yeni bir dönem başlatıyoruz”

Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Lüle, İş Bankası’nın ödeme sistemleri alanındaki faaliyetlerini, ürün ve hizmetlerin günlük hayatta kolayca kullanılabilmesini sağlayan yenilikçi çözümler ve kusursuz müşteri deneyimi yaklaşımıyla sürdürdüğünü vurgulayarak, “Mobil temassız ödemelerde sektördeki öncü rolümüzü müşterilerimizin günlük hayatında kolayca kullanabilecekleri doğru deneyimler oluşturmaya borçluyuz” dedi.

Kartlı ve mobil temassız ödemeler alanının büyümeye devam ettiğini ve temassız ödeme yönteminin yerleşik bir davranışa dönüştüğünü ifade eden Lüle, şunları söyledi:

“Ürün ve hizmetleri bütünleşik bir servis halinde vermek, sadece ürünü değil hizmetle bağlantılı müşteri deneyimini tüm yönleriyle tasarlamak bizim için stratejik öncelik. Türkiye’de bankacılık sektöründe bir ilk olan dijital kullanım ile kredi kartı deneyimini sadece dijital olarak sunuyoruz. Fiziki kartın sahip olduğu tüm özelliklere sahip olan dijital kullanım ile müşterilerimizin kredi kartı deneyimini eksiksiz olarak yaşayabilecekleri yeni bir dönem başlatıyoruz.”