İş Bankası'ndan Altın Gençlere ödül

Türkiye İş Bankası’nın üniversite sınavında üstün başarı gösteren öğrencilere yönelik 1971 yılında başlattığı ‘Altın Gençler’ uygulaması ile 52 yılda 3 bin 700’ü aşkın genç ödüllendirildi.

Türkiye İş Bankası, ‘Altın Gençler’ uygulaması çerçevesinde 2022 ve 2023 yıllarında Yüksek Öğrenim Kurumları Sınavı’nda (YKS) üstün başarı gösteren ve Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinde eğitim hakkı elde eden toplam 194 öğrenciyi ödüllendirdi.

1971’den bu yana her yıl düzenlenen ancak pandemi nedeniyle üç yıl ara verilen ödül törenine son iki yılda YKS’de sayısal, eşit ağırlık, sözel ve dil ham puan türlerinden birinde ilk 30’a giren öğrenciler katıldı. İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran’ın katılımıyla düzenlenen törende, öğrencilerin yanı sıra aileleri ve öğretmenleri de yer aldı.

“Başarının, kutlanması gereken sıra dışı bir olay olduğuna inanıyoruz”

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, törende yaptığı konuşmada, bu töreni 52 yıldır sürdürmelerinin nedenine değinerek, “Başarının ödüllendirilmesi, kutlanması gereken sıra dışı bir olay olduğuna inanıyoruz. Başarılı gençlerimizin, geriden gelenler için rol model olmasının sağlanmasını önemsiyoruz. Umuyoruz ki ülkemizde başarı, değerlerin en tepesine konumlandırılsın” dedi.

52 yıl önce 8 öğrenci ile başladı

52 yıl önce 8 öğrenci ile başlayan Altın Gençler uygulamasında bugüne kadar 3 bin 700’ü aşkın öğrenci ödüllendirildi. Bu yıl 2022 yılı Altın Gençleri arasında yer alan 99 öğrenci ve 2023 Altın Gençleri arasında yer alan 95 öğrenciye ödülleri bir arada verildi. Öğrenciler başarı plaketlerinin yanı sıra 10 bin TL para ödülünün ve Avrupa’da trenle seyahat olanağı sağlayan InterRail Global Pass biletinin sahibi oldu.

Ödülün önemine değinen üniversite öğrencisi Kerem Paşa, ’’Altın Gençler, gençlere çok iyi bir motivasyon kaynağı. Bizi değerli kılan bir ödül. Biz, değerli gençler olarak ileride umuyorum ki iyi yerlere geleceğiz. Şu anda bizlere bu şekilde destek çıkılması ve motivasyon verilmesi çok değerli. Gençler, kendilerini geliştirmeye odaklanmalı. Zamanlarını nasıl harcadıklarına dikkat etsinler. İş Bankası bence gerek tarihi gerekse adıyla çok önemli bir banka. Bu tarz organizasyonlarla biz gençlerin yanında olmaları çok önemli’’ şeklinde konuştu.

Bir diğer üniversite öğrencisi Beril Alkan, “Çok heyecanlıyım, burada bulunmaktan gurur duyuyorum. Ailemi burada gördüğüm için ve bu tarz bir ödül aldığım için çok mutluyum. İyi bir şey başarmak istediğimden emin olarak bu yola çıktım, çok çalıştım ve şu anda bunu başardığımı görüyorum. Ailem her anlamda benim yanımda oldu. Burada bu ödülle beraber kıymetli bireylerden biri olduğumu görmek mükemmel hissettiriyor. İş Bankası’na böyle bir ödül düzenlediği için çok teşekkür ederiz’’ dedi.