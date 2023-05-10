İş Bankası'nın aktif büyüklüğü 1,6 trilyon TL'ye ulaştı

İş Bankası, Mart sonu itibarıyla aktif büyüklüğünü 2022 yıl sonuna göre yüzde 11,8 oranında artırarak 1,6 trilyon TL’ye yükseltti.

Türkiye İş Bankası, Mart sonu itibarıyla aktif büyüklüğünü 2022 yıl sonuna göre yüzde 11,8 oranında artırarak 1,6 trilyon TL’ye yükseltti. İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, ilk çeyrek finansal sonuçlarına ilişkin değerlendirmesinde; “Büyük kayıp yaşadığımız deprem felaketleri nedeniyle çok derin bir üzüntü içerisindeyiz. İlk günden bu yana milletçe ortaya koyduğumuz dayanışma ve ayakta kalma mücadelesiyle felaketin etkilerini hep birlikte, el ele vererek atlatıyoruz. Dayanışma içinde olmaya her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğumuz bu dönemde, İş Bankası Grubu olarak, “Biz Beraberiz, Yalnız Değilsiniz” dedik ve bölgede yaraları sarmak üzere, geçmişte olduğu gibi sorumluluk aldık. Bu kapsamda, öncelikle deprem bölgesi için AFAD’a 1 milyar TL bağış yaptık. İnşa edilecek deprem konutları için 1 milyar 750 milyon TL tutarında kaynak ayırdık” dedi.

Banka ayrıca, depremlerde ağır hasara uğrayan Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye illeri ile İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde, gerçek kişiler ile KOBİ’lere ve bu ölçekten küçük olan ticari işletmelere (çiftçi ve esnaf dâhil olmak üzere) kullandırılan tüm bireysel ve ticari kredilerin ödemelerini (ek hesap, kredi kartı borçları ve gayrinakdi kredi komisyonları da dâhil olmak üzere) 31 Ağustos 2023’e kadar 6 ay süreyle faizsiz olarak öteledi. Depremlerde hayatını kaybeden müşterilerin tüm bireysel kredi borçlarını sildi. Bölgede yaraları sarmak, üretim ve istihdam seferberliğini başlatmak üzere 10 milyar TL’lik kaynak ayırdı.

Ekonomiye 1,1 trilyon TL destek sağladı

İş Bankası’nın yılın ilk çeyreğinde 843,9 milyar TL’lik nakdi kredi hacmi ve 276 milyar TL’lik gayrinakdi kredi hacmi ile ekonomiye sağladığı toplam kaynak 1,1 trilyon TL’ye ulaştı.

Banka, asırlık tecrübesinin getirdiği etkin kriz yönetiminin yanında kurumsal kimliği ile ülke ekonomisine katkı sunmaya devam ederken, mevduat hacmi 1 trilyon TL seviyesinde gerçekleşti. TP mevduat hacmi ise yıl sonuna göre yüzde 14,3 oranında artarak 441,3 milyar TL’ye yükseldi.

Sürdürülebilir kalkınmada bankacılık sektörünün dönüştürücü gücünün ve sorumluluğunun farkındalığıyla İş Bankası, 2026 yılına kadar 300 milyar TL tutarında sürdürülebilir finansman sağlayarak ekonominin yeşil dönüşümüne katkıda bulunmayı taahhüt etti. Ayrıca, “Kadının Güçlenmesi Bildirgesi” ile kadın işletmecilere 5 yıl içerisinde 100 milyar TL tutarında finansman sağlayacağını duyurdu ve kadınların iktisadi yaşamda daha aktif olmalarına yönelik desteğini ortaya koydu.

Bu dönemde yenilikçi çalışma anlayışıyla yatırımlarına devam eden Banka, İş Bankası Grubu çatısı altında endüstriyel ürünlerin ticaretine aracılık etmek amacıyla ülkemizde bir ilk olan dijital pazaryeri platformu Proemtia’yı hayata geçirdi. Stratejik öncelikleri arasında yer alan tarım sektöründe sürdürülebilir ve verimli tarımsal üretim sağlamak üzere “İmeceMobil Tarım Platformu”nu kurdu.

İş Bankası, yılın ilk üç ayında 12,9 milyar TL düzeyinde net kâr elde etti. Bankanın Mart sonu itibarıyla sermaye yeterliliği rasyosu yüzde 20,8 seviyesinde, özkaynak büyüklüğü ise 196,9 milyar TL düzeyinde gerçekleşti.