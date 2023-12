İş Bankası'nın etki girişimlerine özel programı Workup4Future başlıyor

TAKİP ET

İş Bankası’nın ana desteğiyle, Türkiye Girişimcilik Vakfı partnerliği ve Hackquarters hızlandırıcılığında hayata geçirilen, teknoloji üreten etki girişimlerine yönelik hızlandırma programı Workup4Future’ın 1. dönemi 7 girişim ile başlıyor. Program ile sürdürülebilir odaklı girişimcilik alanındaki çalışmaların desteklenmesi ve ekosistemin büyümesine katkı sağlanması hedefleniyor.

Daha yaşanabilir bir dünya hedefi, artık girişimcilik ekosisteminin de odağında yer alan konulardan biri haline geldi. Dünyanın şu anda en önemli ihtiyaçlarından birinin sürdürülebilir, daha kapsayıcı ekonomik gelişim ve büyüme olduğu gerçeği sosyal ve çevresel etki oluşturma potansiyeli bulunan girişimlerin hem önemini hem sayısını her geçen gün artırıyor. Sürdürülebilirlik odaklı çalışmalarını girişimcilik alanındaki tüm faaliyetlerinde de merkeze alan İş Bankası, başta afet teknolojileri olmak üzere Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları kapsamında teknolojik çözümler üreten etki girişimlerini Workup4Future ile ölçeklendirmeyi amaçlıyor.

Programın ilk dönemine, Türkiye Girişimcilik Vakfı ve Hackquarters ile etki yatırımcıları ve sosyal girişimcilik alanında deneyimli isimlerin jüriliğinde Binamod, From Your Eyes, Some Carbon, Swatchloop, VerdantWave, Waste Log ve Workybe etki girişimleri seçildi.

Teknoloji ve altyapı desteği, iş modelini geliştirme/ölçeklendirme, yatırımcılarla buluşma

Seçilen girişimler 4 ay sürecek program kapsamında; teknoloji ve altyapı destekleri, alanında uzman mentorlarla buluşma, odaklı eğitimler, iş modelini geliştirme ve ölçeklendirme, etki ölçümü, bu alanda aktif yatırım yapan Maxis GSYF, Founder One, Arya GSYF ve İş Bankası 100. Yıl Girişim Sermayesi başta olmak üzere yatırımcılarla bir araya gelme imkânı elde edecek.

Ayrıca İş Bankası ve grup şirketleri ile Türkiye Girişimcilik Vakfı’nın ulusal ve uluslararası ağı ile müşteri kazanımı, kavram kanıtlama çalışmaları ve ürün/hizmet satışı olanaklarına ulaşabilecek olan girişimler, İş Kule Workup Alanı’nda ücretsiz ofis imkânından da yararlanabilecek.

Workup4Future’ın 1. dönemine seçilen 7 girişim

Binamod: Kurumsal ve bireysel müşterilere bina bakımı, satın alma ve kiralama kararlarında yardımcı olmak amacıyla binalardan bilgi toplayan, deprem risk önceliklendirmesi, hasar değerlendirmesi, güçlendirme ve afet yönetimi senaryoları hazırlayan bir teknoloji girişimi. binamod.com

From Your Eyes: İnsanlardan makinelere kadar uzanan geniş bir spektrum için görme deneyiminin en teknolojik ve kişiselleştirilebilir halini tasarlayan bir yapay zekâ teknolojisi. fromyoureyes.app

Some Carbon: Bacadan çıkan emisyonları sürdürülebilir yakıtlara dönüştürmek için modüler sistemler geliştiren bir AR-GE girişimi. someco2.com

Swatchloop: Özellikle tekstil atıklarının geri dönüşüm süreçlerini dijital ortama taşıyarak atık yönetim süreçlerinin kontrolünü, izlenebilirliği ve sürdürülebilirliği sağlayan bir platform. swatchloop.co

VerdantWave: Yüksek karbon içeriğine sahip selüloz bazlı biyokütle atıklarından faydalanarak dayanıklı biyokompozit polimerler üreten bir teknoloji şirketi. verdantwave.com

Waste Log: Kaynağında ayrıştırılmış atıkları lisanslı atık toplama firmaları ile bir araya getiren, mobil uygulaması ile atıkları bulmayı hızlandıran bir atık yönetimi girişimi. wastelog.co

WorkyBe: Yapay zekâ tabanlı analizleri ve dijital süreç yönetimini tek bir platformda birleştirerek enerji, ekipman ve takım verimliliğini hedefleyen bir sürdürülebilirlik girişimi. workybe.com