İş Bankası, özel bankacılıkta Türkiye'nin en iyisi seçildi

Türkiye İş Bankası, The Financial Times bünyesinde yayımlanan Professional Wealth Management (PWM) ve The Banker tarafından düzenlenen ‘Özel Bankacılık Ödülleri’nde ‘Türkiye’nin En İyi Bankası’ ödülüne layık görüldü.

Türkiye İş Bankası, finans sektörünün önde gelen uluslararası yayınlarından The Financial Times bünyesinde yayımlanan Professional Wealth Management (PWM) ve The Banker tarafından düzenlenen ‘Özel Bankacılık Ödülleri’nde ‘Türkiye’nin En İyi Bankası’ ödülüne layık görüldü.

Yenilikçi hibrit özel bankacılık modeli: Co-private

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Suat Sözen, ödüle ilişkin değerlendirmesinde, özel bankacılıkta özellikle son yıllarda başarılı bir büyüme içerisinde olduklarını belirterek, bu başarıda özel bankacılık ihtisas şubelerinde sunulan hizmetin kalitesi, varlık yönetimindeki başarının yanı sıra Ticari İhtisas Şubelerinde özel alanlar oluşturulması ve ticari bankacılık uzmanlığının özel bankacılık hizmetleri ile bir arada sunulmasına dayalı co-private modelinin önemli rol oynadığını söyledi. Türkiye genelinde halihazırda 13 Özel Bankacılık İhtisas Şubesi ve 20 co-private şube ile hizmet verdiklerini ifade eden Sözen, "Daha önce krediler, dış ticaret mevzuatı ve yatırım gibi geleneksel hizmetlere odaklanan ticari şubelerimiz bu hibrit model ile artık daha bütüncül bir finansal planlama merkezi haline geldi. Burada özel bankacılık müşterilerimize bireysel varlıklarıyla ticari varlıklarının yönetimi için terzi usulü bir yaklaşımla tek çatı altında hizmet veriyoruz" diye konuştu.

"Aile varlıklarını uzun vadeli aile hedeflerini gerçekleştirmenin ve toplumsal etki oluşturmanın bir aracı olarak görüyoruz"

Müşterileri daha iyi tanıyarak ihtiyaçlarına en uygun portföy yönetimini gerçekleştirebilmek için teknolojiyi son derece etkin şekilde kullandıklarının altını çizen Sözen, müşteri ilişkileri yöneticileri için geliştirilen dinamik Özel Bankacılık Portföy Yönetimi platformu, İşCep’in özel bankacılık müşterileri için özelleştirilmesi gibi çalışmalarla en iyi kişisel varlık yönetimini sunmayı hedeflediklerini söyledi. Sözen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özellikle aile varlıklarının ikinci ve üçüncü kuşakların da dahil olacağı şekilde yönetilmesi büyük önem taşıyor. Bu yüzden gelecek odaklı bir yaklaşımla ailelere özel fonlar sunuyor, çevresel, sosyal, yönetişimsel yatırım paketimizi büyütüyoruz. Aile varlıklarını salt sermaye olarak değil, uzun vadeli aile hedeflerini gerçekleştirmenin, toplumsal etki oluşturmanın ve miras bırakmanın bir aracı olarak görüyoruz. Bu da varlıkların ikinci ve üçüncü kuşakların katılımıyla yönetilmesine ve fırsatların daha etkin değerlendirilmesine olanak sağlıyor. Aile Fonu ile müşterilerimizin miras planlaması, vasiyetname hazırlama, birikimlerin bağışlanması, vakıf kurma işlemleri gibi konularda uzmanlardan destek almalarını sağlıyoruz. Tüm bu çalışmalarımızla bu yılın başında Euromoney Özel Bankacılık Ödülleri’nde ‘Türkiye’nin En İyi Bankası’nın da bulunduğu dört ödüle layık görüldük. Şimdi The Banker ve PWM tarafından düzenlenen bu organizasyonda Türkiye’nin en iyisi seçilmekten büyük mutluluk duyuyoruz."