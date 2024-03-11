İş Bankası ve İGE'den ihracatçı kadın girişimcilere finansman desteği

İş Bankası ve İGE tarafından hayata geçirilen “İhracatta Kadını Destekleme Paketi” ile ihracatçı ya da ihracat yapma potansiyeli olan kadın girişimcilere İGE kefaletiyle 200 milyon TL tutarında kaynak sunulacak.

Türkiye İş Bankası ve İhracatı Geliştirme A.Ş. (İGE) kadın girişimcilerin; ihracata yönelik üretim yolculuklarının başlangıç, büyüme ve gelişim aşamalarında ihtiyaç duydukları finansmana erişebilmelerini desteklemek amacıyla bir iş birliğine imza attı. “İhracatta Kadını Destekleme Paketi” dahilinde İş Bankası, ihracatçı veya ihracat yapma potansiyeli olan kadın girişimcilere İGE kefaletiyle 200 milyon TL tutarında kaynak ayıracak. 24 aya varan vadelerle kullandırılacak kredi paketinin başvuruları 31 Aralık 2024’e kadar bankanın şubelerinden yapılabilecek.

“Girişimci kadınlar için finansman imkanları, işletmelerini büyütmelerinde güçlü bir araç”

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Yılmaz protokole ilişkin değerlendirmesinde, “Kuruluşumuzdan itibaren ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla girişimci kadınların yolunu açan, kadınların iş gücüne ve ticari hayata katılım oranını artıran finansal ya da finansal olmayan projeleri destekliyoruz. Özellikle de girişimci kadınlara sunulan finansman imkanlarının, karşılaştıkları ekonomik engelleri aşarak işletmelerini büyütmeleri için güçlü bir araç görevi gördüğüne inanıyoruz. İGE ile imzaladığımız protokol ile bu amaç doğrultusunda ilerlemeyi sürdürüyoruz. Anlaşma dahilinde “İşimiz ihracat” diyen girişimci kadınlara İGE teminatıyla 200 milyon TL tutarında finansman desteği sunacağız. Bu anlaşmanın ihracatçı kadın girişimcilerin finansmana erişimini kolaylaştırmasını, kadın işletmelerine faydalı olmasını diliyorum” dedi.

“Yeni ve üretici çözümlerle kadın ihracatçılarımıza destek sağlamaya devam edeceğiz”

İş Bankası ile birlikte geliştirilen İhracatta Kadını Destekleme Paketi’ne ilişkin İhracatı Geliştirme A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Kasım Akdeniz, yaptığı değerlendirmede: “İGE olarak geleceğimizi şekillendirecek iki önemli unsur olan ihracat ve kadınların ekonomiye katılımını önemsiyoruz. İhracatın geliştirilmesinde finansmana erişime verdiğimiz önemin doğrudan bir uzantısı olarak, kadınların ‘çalışan’, ‘yönetici’ ve ‘girişimci’ kimlikleriyle üretimin ve ihracatın güçlü bir şekilde içinde olmalarını önemli ve gerekli görüyoruz. ‘İş Bankası İhracatta Kadını Destekleme Paketi’ ile kadın ihracatçıların ekonomiye daha aktif bir şekilde katılımlarını sağlamayı hedefliyor ve finansmana erişim sürecinde sürdürülebilir ekonomik kalkınmanın tüm aktörlerine destek sağlama vizyonuyla çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Önümüzdeki dönemde hem finansmana erişimi kolaylaştıracak hem de maliyetleri azaltacak yeni ve üretici çözümlerle kadın ihracatçılarımıza destek sağlamaya devam edeceğiz” diye konuştu.