İş Bankası ve Okul Destek Derneği'nden ders destek projesi

Toplumsal kalkınmanın temel taşlarından biri olan eğitim alanında Türkiye İş Bankası ve Okul Destek Derneği (ODD) iş birliğiyle yürütülen uzaktan eğitim projesiyle öğrencilerin başarılarına ve kişisel gelişimlerine katkı sağlanıyor.

Ders Destek Projesi kapsamında deprem bölgesindeki iller başta olmak üzere sunulan ücretsiz çevrim içi eğitim modeli ile özellikle devlet okulunda okuyan ortaokul öğrencilerine matematik, fen bilimleri, Türkçe ve İngilizce alanlarında destek veriliyor. Eğitimler, öğrencilerin analitik düşünme becerilerini güçlendirirken, dijital okuryazarlıklarını geliştiriyor.

Okul Destek Derneği, öğrencilerin başarıları ve derslere karşı tutumunu nicel verilerle takip ediyor. Yapılan ölçüme göre proje, öğrencilerin akademik başarısında ders bazında yılda yüzde 15 ile yüzde 30 arasında bir iyileşme sağlıyor; aynı zamanda öğrencilerin özgüvenlerini de destekliyor. Programa dâhil olan öğrencilerin büyük kısmı, derslere daha fazla katılım sağladıklarını, yanlış yapmaktan korkmadıklarını ve sınıfta daha rahat söz aldıklarını belirtiyor.

Öğrencilerin yüzde 70’i ileride gönüllü çalışmak istiyor

Proje ile 2024-2025 döneminde bin 750 öğrenci eğitim alırken, ODD’nin yıl boyunca ulaştığı toplam öğrenci sayısı ise 5 bin 163 oldu. Projede gönüllü olarak görev alan 827 eğitmen, ders anlatmalarının yanı sıra onların kişisel gelişimlerini de destekliyor. Bunun sonucunda her 10 öğrenciden 7’si, ilerleyen yıllarda kendilerinin de gönüllü olarak eğitime katkıda bulunmak istediklerini ifade ediyor.

Gönüllüler, Okul Destek Derneği aracılığıyla başvuru, mülakat ve eğitim süreçlerinden geçerek programa dâhil oluyor. Öğrenciler ise Vitamin, Kunduz ve QuizFLIGHT gibi eğitim teknolojisi araçlarından ücretsiz faydalanabiliyor. Ayrıca alanında uzman kişiler tarafından çevrim içi olarak gerçekleştirilen Yeni Ufuklar Seminerleri de öğrencilerin gelişimini destekliyor.