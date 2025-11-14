İş birliği protokolü toplantısı Bilecik'te yapıldı

Adalet ve Gençlik Bakanlıkları arasında imzalanan iş birliği protokolünün yürütme kurulu toplantısı Bilecik’te gerçekleştirildi.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında imzalanan İş Birliği Protokolü kapsamında düzenlenen Yürütme Kurulu Toplantısı, Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir’in makamında yapıldı. Toplantıda, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler, gönüllülük çalışmaları, eğitimler ve kurslara ilişkin planlamalar ele alındı. Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya; Denetimli Serbestlik Müdürü Erkan Çolak, Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Anıl Saygıner, Sosyal Hizmet Uzmanı Gülçin Güvenç Cinoğlu ve Cezaevi Öğretmeni Kamil Kıratlı katıldı.

Toplantıda, hükümlü ve tutukluların topluma kazandırılmasına yönelik sosyal uyum ve rehabilitasyon faaliyetlerinin artırılması konusunda değerlendirmelerde bulunuldu.