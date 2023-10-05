İş dünyası PERYÖN 31. İnsan Odaklı Yönetim Kongresi'nde buluştu

Türkiye İnsan Yönetimi Derneği’nin (PERYÖN) bu yıl 31’incisini ‘100 Yüze İnsan’ temasıyla düzenlediği İnsan Odağında Yönetim Kongresi, iş ve insan kaynakları dünyasından isimleri buluşturdu. PERYÖN Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Taşçı Firuzbay, ‘’Kongremizden herkesin ilham almasını, yeni dostluklar oluşmasını ve var olan dostlukların da pekişmesini umuyoruz’’ dedi.

50 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren PERYÖN’ün düzenlediği “31. İnsan Odağında Yönetim Kongresi”, ilk gününde yurt içi ve yurt dışından alanında uzman 84 konuşmacı ve iş dünyasından önemli isimlerini, 1500’ü aşkın katılımcıyı Beşiktaş’taki Lütfi Kırdar Kongre Merkezinde buluşturdu. Programın açılış konuşmalarını PERYÖN Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Taşçı Firuzbay ve TÜSİAD Başkanı Orhan Turan gerçekleştirdi. Programın ardından PERYÖN Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Taşçı Firuzbay bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde PERYÖN’ün 31. İnsan Odağı Yönetim Kongresi için bir araya geldiklerini belirten Firuzbay, "Oldukça mutlu ve heyecanlıyız. Binin üzerinde katılımcımızla buluştuk. Bu 2 gün boyunca insanı, işi, bugünümüzü ama daha çok yarınımızı konuşmayı hedefledik. Kongremizden herkesin ilham almasını, yeni dostluklar oluşmasını ve var olan dostlukların da pekişmesini umuyoruz. Bu yıl bizim için çok önemli ve özel. Çünkü PERYÖN’ün yarım asrı devirdiği bu dönemde Cumhuriyetimiz de kurulalı tam bir asır oldu. O yüzden kongremizin ana teması da 100 Yüze İnsan olarak belirlendi. Ben tüm katılımcılarımızı bugün olduğu gibi yarın da bizlerle olmaya ve hep birlikte ufkumuzu açmaya davet ediyorum’’ dedi.