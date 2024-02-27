İş dünyasının ortak aklı Bursa Business School'da buluştu

Bursa’daki oda ve borsaların buluştuğu ‘Ortak Akıl Toplantısı’, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın (BTSO) yaşam boyu eğitim merkezi olarak Türkiye’ye kazandırdığı Bursa Business School’da buluştu. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, kentteki tüm oda ve borsa başkanlarının katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, “Bursa Business School, camiamıza yakışan çok güzel ve vizyoner bir proje. Bu güzel eseri ülkemize kazandırdıkları için BTSO’ya teşekkür ediyorum.” dedi.

Yaşam boyu eğitim merkezi vizyonuyla dünyadaki örneklerinden ilham alınarak Uludağ’da hayata geçirilen Bursa Business School, ‘Ortak Akıl Toplantısı’na ev sahipliği yaptı. Toplantıya, Rifat Hisarcıklıoğlu Başkanlığındaki TOBB Yönetim Kurulu Üyeleri, Bursa’daki tüm oda ve borsaların başkan ve meclis başkanları, BTSO Yüksek İstişare Kurulu Üyeleri ile genç ve kadın girişimci kurullarının başkanları katıldı. Toplantıda konuşan TOBB YK Üyesi ve BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, küresel ticaretin büyük bir dönüşüm içinde olduğunu söyledi. Firmaların bu dönemde önemli zorluklarla mücadele etmek zorunda olduğunu ifade eden İbrahim Burkay, iş dünyasına liderlik eden kuruluşlar olarak gerçekleştirdikleri ‘Ortak Akıl Toplantıları’ ile işletmelerin rekabetçiliklerini korumayı ve sektörlerin potansiyelini geliştirmeyi hedeflediklerini söyledi. Başkan Burkay, ”Tüm oda ve borsalarımız üstlendikleri sorumlulukla üretimin sürdürülebilirliği, ticaretin gelişmesi, istihdamın korunması ve ihracatın artırılması için büyük çaba gösteriyor. Rifat Hisarcıklıoğlu Başkanımız da beklentilerimizi, her platformda dile getirerek, çok değerli bir liderlik örneği sergiliyor. Sayın Başkanımıza moral ve motivasyonumuzu artıran tüm çalışmaları için Bursa iş dünyamız adına teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

“Firmalarımızın Yeni Ekonomiye Uyum Yeteneğini Geliştirmeliyiz”

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, mevcut zorluklarla mücadelenin sürdüğü bir dönemde firmaların yeni ekonomiye uyum yeteneklerini de geliştirmek zorunda olduklarını söyledi. Teknolojideki baş döndürücü hızdaki değişimin sürdüğünü, yapay zekânın artık hayatın her alanında etkili olduğunu dile getiren İbrahim Burkay, “İşletmelerimizin rekabet avantajı elde etmeleri ve bunu sürdürülebilir kılmaları, kendilerini yenilemeleri, inovasyona ve değişime odaklanmalarıyla mümkündür. İçinde bulunduğumuz Uludağ Kirazlıyayla Sanatoryumu gibi eşsiz bir yapıyı da yine bu öngörüyle iş dünyamızın hizmetine sunduk. Bursa Business School markasıyla Uludağ’ımıza ve ülkemize kazandırdığımız bu tarihi yapı, artık Harvard Business School, INSEAD ve Wilton Park gibi yaşam boyu eğitim alanında dünyanın en başarılı örnekleri arasında yer almaya aday.” ifadelerini kulandı.

Üst Düzey Eğitim Kurumlarıyla İşbirliği

Bursa Business School’da Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen üniversiteleri ve eğitim kurumlarıyla stratejik ortaklık anlaşmaları yaptıklarını açıklayan İbrahim Burkay, şunları kaydetti: “Şirketlerimiz, iş dünyası kuruluşlarımız ve üniversitelerimiz, Bursa Business School’un altyapısını kendilerini yeni ekonomiye adapte etmek için kullanacaklar. Burada gerçekleşecek üst düzey eğitim ve zirvelerle iş dünyası temsilcilerimiz yeni ekonominin şifrelerine hâkim olacak, güncel bilgilerle rekabete daha hazır hale gelecekler.”

“Bursa Business School Ülkemizin Vizyonunu Yansıtıyor”

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise küresel ekonomideki dönüşümü de dikkate alarak gelecek 3 yılda gereken öncelikli hamlelere ilişkin beyin fırtınası yapmak üzere Bursa Business School’da bir araya geldiklerini söyledi. BTSO’nun BBS markasıyla kente yeniden kazandırdığı Uludağ Kirazlıyayla Sanatoryumu’nu tadilatın başladığı dönemde gördüğünü dile getiren Hisarcıklıoğlu, “Camiamıza, ülkemize yakışan, fonksiyonel bir proje kazandırdınız. Bursa Business School, ülkemizin vizyonunu yansıtan çok güzel bir proje. Bu güzel eseri ülkemize kazandırdığınız için sizleri kutluyorum.” dedi.

Oda ve borsaların Türkiye’nin kalkınma hedeflerindeki en önemli dinamikler arasında bulunduğunu belirten Rifat Hisarcıklıoğlu, Bursa’daki Oda ve Borsaların örnek birlik ve beraberliğinden büyük güç aldığını söyledi. Kendilerini de artık Bursalı olarak gördüklerini ifade eden Rifat Hisarcıklıoğlu, “Ülkemizin ilk yerli ve milli otomobili TOGG’u Gemlik’te kurduk. Otomobilimizin yedek parçaları da Bursa’da üretiliyor.” diye konuştu.

“Mevcudu Korumak İzlenebilecek En iyi Yol”

Bursa Ticaret Borsası Başkanı Özer Matlı da “Şehrimizin simgesi Uludağ`da, böylesine güzel bir tesisi restore ettirerek, yaşam boyu öğrenme misyonuyla, Bursa iş dünyasının hizmetine sundukları için BTSO Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın İbrahim Burkay’ı tebrik ediyorum.” dedi.

Türkiye’nin zor bir dönemden geçtiğini belirten Özer Matlı, iş dünyası için en kritik konunun enflasyon ve faizlerin düşmesi olduğunu söyledi. “Seçim süreci tamamlanana kadar ekonomik tabloda, durumu koruyucu, ılımlı politikaların süreceği anlaşılıyor. Ekonomi yönetiminin yılın ikinci yarısında daha sert sıkılaştırıcı ve sıcak para girişini motive edici bir yol izleyeceği kanısındayım.” ifadelerini kullanan Matlı, “Firmalarımız için bu yılın, iş ve yatırım ortamı için mevcudu korumanın, izlenebilecek en iyi yol olduğunu düşünüyorum.” diye konuştu.

“Bursa’da Yapılan Çalışmalar Türkiye’ye Örnek Oluyor”

BTSO Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Ali İhsan Yeşilova, BTSO’nun Bursa’ya kazandırdığı vizyoner projelerle gurur duyduklarını söyledi. Bursa’da yapılan çalışmaların Türkiye’ye örnek olduğunu dile getiren Yeşilova, şunları kaydetti: “Odamızın hayata geçirdiği projeler, kente ve iş dünyamıza büyük değer katıyor. Uludağ’da atıl durumda olan bu proje de BTSO ile yeniden hayat buldu. İş insanları olarak yaşadığımız sürece değişime ayak uydurmak zorundayız. BTSO burada önemli bir vizyon ortaya koydu. Burayı yaşatmak bizim elimizde. Projede emeği geçenleri kutluyorum.”