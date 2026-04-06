İş makinesi şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

Balıkesir'de şarampole yuvarlanan sepetli iş makinesindeki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Yusuf EkerEditör
Edinilen bilgilere göre, Değirmenboğazı mevkiinde 16 BGK 776 plakalı sepetli iş makinesi kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada araçta bulunan Ahmet Ö. hayatını kaybederken, içeride sıkışan sürücü Seyfi N. ise Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Karesi Grup Amirliği ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı. Yaralı sürücü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

