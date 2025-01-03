İş makinesi taşıyan kamyon otomobille çarpıştı: Kaza anı kameraya yansıdı
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde otomobil ile iş makinesi taşıyan kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına anbean yansıdı.
Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde otomobil ile iş makinesi taşıyan kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına anbean yansıdı.
Kaza, Kapaklı ilçesi Pınarça Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.A. idaresindeki 06 EA 0069 plakalı otomobil Pınarça Mahallesi istikametine doğru seyir halinde ilerlerken karşı şeritten gelen 59 TN 455 plakalı Kapaklı Belediyesi’ne ait iş makinesi taşıyan kamyonla çarpıştı. Kaza nedeniyle duramayan kamyon, bir iş yerinin tabelasını yıkıp park halinde bulunan 34 BZC 325 plakalı otomobile çaparak durabildi. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazanın etkisiyle yön değiştiren otomobilin yaralı sürücüsü H.A.’yı ambulans ile Kapaklı Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.
Kazada kullanılmaz hale gelen otomobil, çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken polis ekipleri olay ile ilgili inceleme başlattı.
Öte yandan, kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.