İş Sanat, 'Şarkıların Cumhuriyeti' konseriyle ekran başındaki izleyicilere 29 Ekim coşkusu yaşatacak

İş Sanat’ın, Cumhuriyet’in 100. Yıl kutlamaları kapsamında düzenlediği ‘Şarkıların Cumhuriyeti’ konseri 29 Ekim Pazar günü izleyicileriyle buluşacak.

İş Sanat’ın, Cumhuriyet’in 100. Yıl kutlamaları kapsamında, Ocak ayında dinleyicilerine unutulmaz bir akşam yaşattığı, Dilek Türkan’ın solist olarak yer aldığı ‘Şarkıların Cumhuriyeti’ konseri 29 Ekim Pazar günü izleyicileriyle bir araya geliyor. Konser, saat 21.00’de bir televizyon kanalı ve İş Sanat Youtube kanalında da yayında olacak.

İş Sanat sahnesinin bir köşkün salonundan, ülkenin ilk radyo yayınlarına ve o dönem hayal edilen batı sazları ile Türk sazlarının bir arada olduğu büyük bir konser salonuna dönüştüğü konserde Dilek Türkan, bir döneme damga vuran, uzun yıllar kimsesiz, bir köşede unutulmaya bırakılmış ancak unutulmamış şarkıları seslendiriyor.

İstanbul Radyosu’nun ilk yayınlarında yer alan besteler, tangolar ve Cumhuriyet dönemindeki Türk müziği eserlerinin seslendirildiği konser, izleyicileri Cumhuriyet döneminin aydınlığı ile buluşturuyor.

Batı müziği temsilcisi enstrümanların, Türk musikisi sazları ile bir araya geldiği konserde Dilek Türkan ve müzisyenler, izleyenleri Cumhuriyet öncesinde evlerinin salonunda müziğe yalnızca ses verebilen kadınların hikâyesinden, 1927 yılında Türkiye İş Bankası katkılarıyla yayına başlayan radyonun ilk Türk müziği kayıtlarına götürecek.

Konser, yurt dışına eğitime gönderilen besteciler ve müzisyenlerin ülkeye hizmete dönmesiyle yıllar içinde gelişen, çok sesliliği yansıtan orkestrasyon ve radyo yayınlarıyla ulaşılan Türk müziğinin modern sesini temsil eden eserlerle devam ediyor.

Radyo yayınlarıyla birlikte tek sesli müzikten çok sesliliğe geçişin yaşandığı yılların temsilcilerinden Udi Şekip Memduh Bey ile eşi İrfan Hanım ve Cemal Reşit Rey’in programlarından yola çıkarak hazırlanan konserin repertuvarında Ruhumda Ey Neşe, Kapıldım Gidiyorum gibi eserlere yer veriliyor.