2002 yılından bugüne İş Sanat’ın kariyerlerinin başındaki müzisyenlere sahne deneyimi sunarak destek olmak amacıyla düzenlediği Parlayan Yıldızlar konserlerinde bu sezon yer alacak isimler belli oldu.

İş Sanat’ın 24’üncü sezonunun Parlayan Yıldızları belirlendi. Eylül ayında yapılan seçmelerin sonucunda Ada Yalın Yücel (keman), Ahmet Efe Demirci (piyano), Ahmet Tümkaya (fagot), Batu Yıldırım (piyano), Belit Çiftçi (çello), Beste Destina Üstün (trompet), Ege Dikbıyık (çello), Elifsu Yalın (çello), Erinç Yorgancıoğlu (korno), Furkan Cicim (keman), Gülce Hanişoğlu (obua), Levent Ege Çakmak (viyola), Lidya İpek Keskin (arp), Mehmet Berkan Geçgen (kamança), Metehan Köklü (şan), Pelin Ece Acar (piyano), Seyyah Tatlıdede (piyano), Sezgin Güngörmez (piyano), Tuna Çalışkan (trombon), Uygar Efe Bektaş (şan) Parlayan Yıldızlar’da konser vermeye hak kazandı.

100’ü aşkın genç müzisyenin katıldığı seçmelerde ilk kez genç Türk müziği icracılarına da yer verildi. Geçtiğimiz sezon 16 sanatçının yer aldığı Parlayan Yıldızlar’da bu sezon 20 genç müzisyen İş Kuleleri Salonu’nda konser verecek.

Beste Destina Üstün (trompet) ve Furkan Cicim’in (keman) performanslarıyla 20 Kasım Pazartesi saat 20.30’da İş Kuleleri Salonu’nda başlayacak Parlayan Yıldızlar konserleri, İş Sanat’ın 2012 yılında aramızdan ayrılan sanat yönetmeni Meriç Soylu’nun ailesi tarafından verilen “Meriç Soylu Ödülleri” ile Mayıs ayında sona erecek.