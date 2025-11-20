İş Sanat'ın 26'ncı sezon programında sürpriz isimler yer alıyor

İş Sanat’ın 26’ncı sezon programında; dünyaca ünlü müzisyen Lisa Ekdahl, şarkıcı Buray, şarkıcı Feridun Düzağaç, dans gösterisi "Viva la Vida-A Tribute to Frida Kahlo" ve Bulutsuzluk Özlemi yer alacak.

İş Sanat, çeşitliği ile dikkat çeken sezon programında özel konserleri seyircisiyle buluşturmaya devam ediyor. Dünyaca ünlü müzisyen Lisa Ekdahl, naif caz ve bossa nova yorumlarıyla; Buray, İş Sanat’a özel hazırladığı ‘Evdeki Sesler’ projesiyle ve Feridun Düzağaç en sevilen şarkılarıyla İş Kuleleri Salonu’nun konuğu olacak. Sezonun merakla beklenen dans gösterisi "Viva la Vida - A Tribute to Frida Kahlo", sanatçının tutku dolu hayatını sahneye taşıyacak. Bulutsuzluk Özlemi 40’ıncı yaşını akustik bir performans ile İş Sanat’ta kutlayacak.

Frida Kahlo’ya ithafen: Viva La Vida

Enrique Gasa Valga Dans Topluluğu, 20’nci yüzyıla damgasını vurmuş ressam Frida Kahlo’nun hiçbir zorluğa boyun eğmeyen ruhunu, ateşli tutkusunu ve derin acısını Viva La Vida gösterisiyle sahneye taşıyor. Koreografisini Enrique Gasa Valga’nın, orijinal müziklerini ise Roberto Tubaro’nun hazırladığı gösteride izleyiciler, Greta Marcolongo’nun etkileyici sesi ve orkestrası eşliğinde, Frida’nın eserlerine damga vuran duyguları dans aracılığıyla keşfedecek. 8 Nisan Çarşamba 20.30’da İş Kuleleri Salonu’nda sahnelenecek olan Viva la Vida, sanat tarihindeki en ilham verici kişiliklerden birinin yüreğine ve ruhuna bir yolculuk olacak.

Lisa Ekdahl, İş Sanat’ta

Sakin, duyarlı ve abartıdan uzak tarzıyla müzik listelerini altüst eden eserlere imza atan şarkıcı ve söz yazarı Lisa Ekdahl İstanbul’da. Kendi şarkılarının yanı sıra bossa nova ve caz yorumlarıyla tüm dünyada sadık bir hayran kitlesine sahip olan Ekdahl, dinamizmini koruyan kariyeri, üç Grammis ödülü ve öncü stiliyle 90’lardan bu yana dinleyicilere ve müzisyenlere ilham veriyor. Ekdahl, naif sesi, kendine has caz tınısı, yalın ve derinlikli müzikal anlatımıyla hafızalara kazınan şarkılarını 13 Mayıs Çarşamba akşamı 20.30’da İş Sanat dinleyicileri için seslendirecek.

Buray kendi hikâyesiyle sahnede

Hit şarkıları ve akustik ağırlıklı düzenlemeleriyle Türk pop müziğine yeni bir soluk getiren Buray, İş Sanat için özel olarak hazırladığı yeni projesi "Evdeki Sesler" ile 21 Nisan Salı akşamı 20.30’da sahnede olacak. Buray yeni projesinde, çocukluğundan itibaren hatıralarına eşlik eden şarkıları sahnede seyircisiyle paylaşacak.

Bulutsuzluk Özlemi 40 yaşında

Türk rock müzik tarihinin en etkili ve uzun soluklu topluluklarından Bulutsuzluk Özlemi, 40’ncı sanat yılını İş Sanat sahnesinde kutluyor. 80’lerden bu yana Anadolu rock türünde yakaladıkları güçlü sound ile geniş bir hayran kitlesi edinen topluluk, unutulmaz şarkılarının akustik düzenlemelerini, Semplice Quartet eşliğinde 6 Mayıs Çarşamba 20.30’da İş Kuleleri Salonu’nda yeniden yorumlayacak.

Feridun Düzağaç’tan aşk şarkıları

Türkçe rock ve akustik müziğin önemli isimlerinden Feridun Düzağaç, İş Sanat dinleyicileriyle 5 Şubat Perşembe akşamı 20.30’da buluşuyor. 1990’lardan itibaren kendine özgü tarzı, sade düzenlemeleri ve gitar melodileriyle müzikseverlerin beğenisini kazanan Düzağaç, aşkı ve hüznü lirik bir dille anlatan şarkılarını İş Kuleleri Salonu’nda söyleyecek.

Yapılan açıklamaya göre, 26’ncı sezonun biletleri Biletix ve İş Sanat Ana Gişe’den temin edilebiliyor. Öğrencilere sunulan indirimli biletler İş Sanat Ana Gişe’den satın alınabiliyor. 65 yaş üzeri izleyiciler 3’üncü kategori biletlerini indirim imkânıyla İş Sanat Ana Gişe’den temin edebiliyor. Biletler Maximum Kart sahiplerine öğrenci kategorisi haricince indirim imkânıyla satılıyor. Öğrenci biletleri, geçerli öğrenci kimliği ibrazı ile satılıyor.