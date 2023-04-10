İş Sanat'ın dinletilerinde İlhan Berk şiirleri seslendirilecek

İş Sanat’ın sezon boyu Türk edebiyatının usta yazarlarının eserlerini izleyicilerle buluşturduğu dinletileri, İlhan Berk şiirlerinden derlenen “Sen Gel Bizi Yeni Vakitlere Çıkar” başlığı ile devam ediyor.

İş Sanat’ın sezon boyu Türk edebiyatının usta yazarlarının eserlerini izleyicilerle buluşturduğu, yoğun ilgi gören dinletileri, İlhan Berk şiirlerinden derlenen “Sen Gel Bizi Yeni Vakitlere Çıkar” başlığı ile devam ediyor.

İlhan Berk’in çoğunlukla aşk, evren, doğa temalarını işlediği şiirlerinin, şairin uzun yıllar yaşadığı kent olan Bodrum dekoruyla sahneye taşındığı dinleti, ilk kez 17 Nisan Pazartesi, 20.30’da İş Kuleleri Salonu’nda seyirciyle buluşuyor. Atilla Birkiye’nin düzenlediği, müzik yönetmenliğini Serdar Yalçın’ın üstlendiği, Mehmet Birkiye’nin sahneye uyguladığı dinletide hikâyeleri Metin Belgin, Bülent Emin Yarar, Hakan Gerçek, Aslı Yılmaz seslendirirken, Seda Subaşı (keman) ve Şemsa İdil Ural (çello) müzikle eşlik edecek.