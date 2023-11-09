İş Sanat Kibele Sanat Galerisi'nde Berna Türemen 'Retrospektif'i

İş Sanat Kibele Sanat Galerisi, yeni sergi sezonuna çağdaş Türk resim sanatının önemli temsilcilerinden Berna Türemen’in “Retrospektif” başlıklı sergisi ile başladı.

İş Sanat Kibele Sanat Galerisi, yeni sergi sezonuna çağdaş Türk resim sanatının önemli temsilcilerinden Berna Türemen’in “Retrospektif” başlıklı sergisi ile başladı. Türemen’in kedili motifleri ve “kâinatın senfonisi”nin peşine düştüğü eserleri 18 Aralık’a kadar her gün Kibele Sanat Galerisi’nde ücretsiz izlenebilecek.

Yapılan açıklamada, "Bugüne kadar eleştirmenler, akademisyenler, bilim insanları ve farklı disiplinlere ait sanatçıların yapıtları üzerine pek çok yazı kaleme aldığı Berna Türemen’in “naiflik ve nahiflik” temelli yapıtlarının ana özelliğini yaşama bakışı ve biçimsel yaklaşımı oluşturuyor.

Eleştirmen ve yazar Gültekin Elibal, Türemen hakkındaki “Hiç kuşkusuz Berna, ‘altın yürekli’ bir anlatı dünyasının sanatçısı. Diğer bir deyişle, gerçeği halk gözüyle resimleyen sanatçılar kesiminden sayılmalıdır.” sözleriyle Paris’in Sacre-Coeur (Kutsal Yürek) naif ressamlarına gönderme yapıyor.

Türemen hakkındaki ‘naiflik’ ortak görüşünün metaforik bir anlam taşıdığı bilinirken, “gerçek” ile hesaplaşmaya sokulmuş bir güç gibi görülüyor ve yapıtlarının içinde sokaktaki pratik ile karşılaşarak kontrast halinde hesaplaşma gücünü oluşturuyor.

Berna Türemen’in kedili kompozisyonlarında motifin resme dolaysız girişi, içerik sorununa farklı bir boyut getiriyor ve motifin kişiselleştirilme ölçütlerine vurulduğu metaforik bir düzeyin algılanması öngörülüyor. Yazarlar, eleştirmenler, sanat tarihçileri Türemen’in kedi figürünü kendisiyle özdeşleştirip kedilerin naifliğini kullanarak, çevresinde gelişen her olaya simgesel bir “tırmık izi” bırakmayı denemesi görüşünde birleşiyor" ifadelerine yer verildi.

Türemen’in eserleri, 18 Aralık’a kadar her gün Kibele Sanat Galerisi’nde ücretsiz izlenebilecek. Kibele Sanat Galerisi, her gün 09.00 - 19.00 arasında ücretsiz ziyaret edilebilecek. Grup rezervasyonları ve atölye çalışmaları için [email protected] adresine e-posta atılacağı belirtildi. Kibele Sanat Galerisi, sanatçıları ve eserlerini gelecek kuşaklara aktarmak üzere kapsamlı sergi katalogları hazırlayarak sanat tarihi açısından da önemli kaynaklar oluşturuyor. Emre Zeytinoğlu’nun kaleme aldığı sergiye özel hazırlanan katalog, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları tarafından satışa sunuluyor.