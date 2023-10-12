İş Sanat, konser salonunun kapılarını 100. Yıl Gala Konseri ile açacak

İş Sanat, konser salonunun kapılarını 100. Yıl Gala Konseri ile açıyor. İş Sanat, Kasım ayında Grammy ödüllü sanatçılardan yerli projelere kadar özel bir programı seyircisiyle paylaşacak.

İş Sanat, konser salonunun kapılarını 100. Yıl Gala Konseri ile açıyor. Dünyaca ünlü tenor Murat Karahan ve Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın birlikteliğiyle sahneye taşınacak 100. Yıl Gala konseriyle İş Sanat, Kasım ayında Grammy ödüllü sanatçılardan yerli projelere kadar özel bir programı seyircisiyle paylaşacak.

Grammy ödüllü caz vokali Cecile McLorin Salvant, halk müziğinin sevilen ismi Coşkun Karademir, Buray ve Ceylan Ertem’i aynı sahnede buluşturan “Dost Meclisi”, ‘hüznün ve tutkunun sesi’, ünlü İspanyol sanatçı Luz Casal’ı kasım ayında İş Sanat’ta olacak. Nâzım Hikmet’in unutulmaz eseri “Kuvâyi Milliye”, şiir dinletisi olarak sahneye taşınırken Parlayan Yıldızlar konserlerinin ilki de İş Kuleleri Salonu’nda olacak.

Cumhuriyet’in 100’üncü yılına özel konser

Dünyaca ünlü opera sanatçıları arasında yer alan Murat Karahan ve orkestra şefi Tolga Atalay Ün yönetimindeki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Cumhuriyet’in 100. yılına özel hazırlanan bir konserle İş Sanat izleyicileriyle sezonun ilk konserinde buluşuyor. 2 Kasım Perşembe, saat 20.30’da İş Kuleleri Salonu’nda gerçekleşecek konserde, opera aryalarının yanı sıra, İtalyan napolitenlerinden Anadolu türkülerine uzanan zengin bir repertuvar seslendirilecek.

Çıkardığı albümlerle üst üste üç Grammy ödülünün sahibi olan Cecile McLorin Salvant, 7 Kasım Perşembe günü caz müzik tutkunlarıyla bir araya geliyor. Billie Holiday, Ella Fitzgerald gibi yıldızların izinden giden Salvant’a konserde Sullivan Fortner (piyano), Yasushi Nakamura (bas), Savannah Harris (davul) eşlik edecek.

İspanya’nın dünyaca ünlü pop-rock sanatçılarından Luz Casal, 30 Kasım Perşembe günü 20.30’da dinleyicilerle buluşacak. Ünlü yönetmen Pedro Almodovar’ın 1992 yılında vizyona giren “Yüksek Topuklar” filminde seslendirdiği Piansa en mi şarkısıyla adını dünyaya duyuran Casal, sevilen şarkılarını dinleyicileri için söyleyecek.

Halk müziğinin usta sanatçılarından Coşkun Karademir, Dost Meclisi başlıklı konserinde Buray ve Ceylan Ertem’i ağırlıyor. Coşkun Karademir ve Ceylan Ertem’in sahnedeki performansına, pop müziğin başarılı ismi Buray da katılıyor. Konser, 15 Kasım Çarşamba, saat 20.30’da, İş Kuleleri Salonu’nda gerçekleşecek.

Türk edebiyatının unutulmaz eserlerinin müzik ile harmanlandığı dinletiler bu sezon da ücretsiz olarak seyircisi ile buluşacak. Dinletilerin ilki, Nâzım Hikmet’in kurtuluş mücadelesini ele alarak yurt sevgisini tasvir ettiği “Kuvâyi Milliye” şiir dinletisi olacak. Dinleti, 27 Kasım Pazartesi gerçekleşecek.

Atilla Birkiye’nin düzenlediği, Serdar Yalçın’ın yönetmenliğini üstlendiği ve Mehmet Birkiye’nin sahneye uyguladığı dinletide şiirleri Tilbe Saran, Metin Belgin, Bülent Emin Yarar, Hakan Gerçek ve Aslı Yılmaz seslendirecek.

Parlayan Yıldızlar konserleri Beste Destina Üstün (trompet) ve Furkan Cicim’in (keman) performanslarıyla başlayacak. Konser, 20 Kasım Pazartesi saat 20.30’da başlayacak.