İş Sanat konser sezonunu 100. Yıl Gala konseri ile açıyor

İş Sanat, yeni konser sezonunu Cumhuriyet’in 100’üncü Yılı’nı kutlamak üzere orkestra şefi Tolga Atalay Ün yönetimindeki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası eşliğinde dünyaca ünlü tenor Murat Karahan’ın 100. Yıl Gala konseriyle 2 Kasım tarihinde açıyor.

İş Sanat, yeni sezonunu bir basın toplantısıyla tanıttı. İş Sanat Genel Müdürü Zuhal Üreten, yaptığı konuşmada, “Yeni konser sezonumuza Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlamanın coşkusuyla başlıyoruz. 2 Kasım’da değerli sanatçımız Murat Karahan’ın Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın eşliğinde salonumuzda gerçekleştireceği 100. Yıl Gala konserini tüm hayranları gibi biz de heyecanla bekliyoruz. Bir taraftan İstanbul ve Ankara’daki müzelerimizde devam eden Yaşasın Cumhuriyet sergimizin gördüğü yoğun ilginin, diğer taraftan 29 Ekim’de Beyoğlu’nda ziyarete açılacak olan Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nin mutluluğuyla bizim için unutulmaz bir sezona başlıyoruz” dedi.

Konuşmasına geçen sezonun konser ve etkinliklerini anlatarak başlayan Sanat Yönetmeni Defne Turaç, “Bugün burada konser salonumuzun yeni programını anlatmak üzere karşınızdayım. Ancak İş Sanat’ta uzun bir süredir, sezonun hiç bitmediğini hatırlatmak isterim. Her yıl etkinlik mekânlarımızı çeşitlendirerek, yaz - kış daha fazla seyirciye ulaşmak hedefiyle çalışıyoruz. Cuma İş Çıkışı konserlerimiz, Antik Sahne ismini verdiğimiz etkinliklerimiz ve YouTube kanalımızda sürdürdüğümüz yayınlarımızla sanatseverlerin karşısındayız” dedi.

İş Sanat sahnesinin klasik konserlerine Kronos Quartet’ten Aleksey Igudesman’a, Giuliano Carmignola’dan Timothy Chooi’ye önemli isimler konuk oluyor. Caz ve dünya müziğinin yıldızları Luz Casal ve Cécile McLorin Salvant da İş Sanat’ın konser programında yer alıyor. Parlayan Yıldızlar’ın genç isimlerinden şiir dinletilerine, türkülerden viyana valslerine renkli bir sezon yine sanatseverleri bekliyor.

Yapılan açıklamaya göre biletler Maximum Kart sahiplerine indirimli satılacak. Konserlerde öğrenci ve 65 yaş üzeri izleyiciler için 20 TL’den satışa sunulacak bir kontenjan da ayrıldı. Sezonun biletleri tüm Biletix gişelerinden ve İş Kuleleri Salonu ana gişeden, öğrenci ve 65 yaş üzeri biletler ise sadece İş Kuleleri ana gişeden temin edilebilecek.

Ünlü tenor Murat Karahan’dan Cumhuriyet’in 100. yılına özel konser

İş Sanat, Türkiye’nin yetiştirdiği, dünyanın önde gelen opera sanatçıları arasında yer alan, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Murat Karahan ve Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile Cumhuriyet’in 100. Yılına özel bir konserle salonunun kapılarını açıyor. Orkestra şefi Tolga Atalay Ün’ün yöneteceği konser sevilen opera aryalarından hep birlikte söylediğimiz türkülere uzanan zengin bir repertuvara sahip.

Konser, 2 Kasım Perşembe, saat 20.30’da İş Kuleleri Salonu’nda olacak.

Grammy ödüllü topluluklar İş Sanat’ta

Dünyaca ünlü topluluk Concerto Köln ile klasik müzik sahnesinin önemli virtüözlerinden Giuliano Carmignola İş Sanat’ta bir araya geliyor. Konser 15 Aralık Cuma, 20.30’da İş Kuleleri Salonu’nda müzikseverlerle buluşacak.

Klasik müziğin önde gelen topluluklarından Concerto Köln, 2004 yılında Wolfgang Amadeus Mozart’ın eseri ‘La nozze di Figaro’ (Figaro’nun Düğünü) kaydıyla Grammy ödülünün sahibi oldu. Echo Klassik de dâhil olmak üzere 75’in üzerinde ödüllü albüm kaydı olan Concerto Köln, bu konserde bir başka Grammy’li sanatçı Giuliano Carmignola’ya eşlik ediyor.

Kronos Quartet 50’inci yaşını İş Sanat sahnesinde kutluyor

Klasik ve çağdaş müziğin öncü toplulukları arasında yer alan Kronos Quartet, bir araya gelişlerinin 50’inci yılını kutladıkları dünya turnesi kapsamında 16 Ocak Salı, saat 20.30’da İş Kuleleri Salonu’nda seyircisiyle buluşacak.

David Harrington (keman), John Sherba (viyola), Hank Dutt (viyola) ve Paul Wiancko’dan (çello) oluşan Kronos Quartet, Andrei Tarkovksy’nin Oscar ödüllü ‘Requiem For A Dream’ filminin müziği başta olmak üzere birçok filmin müziğiyle adını tarihe altın harflerle yazdırdı. Parlak ve uzun kariyerlerinde kendileri için bestelenmiş 1000’den fazla eser olan efsane topluluk, cazdan tangoya, dönem müziklerinden, yirminci yüzyıl müziklerine uzanan geniş bir repertuvarın da sahibi.

Cécile McLorin Salvant’ın caz rüzgârı İstanbul’da esecek

Billie Holliday, Ella Fitzgerald gibi caz müziğin dünyaca ünlü kadın sanatçılarının izinden giden Cécile McLorin Salvant, 7 Kasım Perşembe, İş Kuleleri Salonu’nda caz rüzgârı estirecek.

Thelonious Monk Enstitü’nün 2010 yılında düzenlediği caz yarışmasında birinci olan Salvant, caz kariyerinde emin adımlarla ilerleyerek, yayınladığı ‘The Window’, ‘Dreams and Daggers’ albümlerinin ardından ‘For One To Love’ albümü ile Grammy Ödülleri’nde ‘En İyi Caz Vokal Albümü Ödülü’nün sahibi oldu.

Konserde Salvant’a, Sullivan Fortner (piyano), Yasushi Nakamura (bass), Savannah Harris (davul) eşlik edecek.

‘Viyana Gala’ Gösterisi ile Yeni Yıla “Merhaba”

İş Sanat, sanatseverleri 5 Ocak Cuma, English Chamber Orchestra ile Viyana Gala konserine davet ediyor. Müzik ve dansın bir araya geldiği, İş Kuleleri Salonu’ndaki geleneksel yeni yıl konserinde topluluk ve dansçılar vals ve polkalar ile rengârenk bir gece yaşatacak.

Wiener Concert-Verein’ı solisti Timothy Chooi yönetiyor

Viyana Senfoni Orkestrası müzisyenleri tarafından kurulan, bağımsız oda orkestrası Wiener Concert-Verein, 2019 yılı Queen Elisabeth Keman Yarışması birincilik ödülünün sahibi Timothy Chooi ile İş Sanat ev sahipliğinde 7 Şubat Çarşamba saat 20.30’da, İş Kuleleri Salonu’nda seyircisiyle buluşacak. Klasik ve romantik dönemin eserlerinin seslendirileceği konseri solistliği de üstlenen Timothy Chooi yönetiyor.

Aleksey Igudesman’dan İş Sanat’a özel konser ‘Beethoven and More’

Üreticilikte sınır tanımayan, keman virtüözü, besteci ve komedyen Aleksey Igudesman İş Sanat’a özel hazırladığı ‘Beethoven and More’ (Beethoven ve Daha Fazlası) başlıklı konserle İstanbul seyircisinin kalbini fethedecek. Igudesman’ın dünyasında bir Viyana valsi her an Britney Spears’ın bir şarkısına ustaca bağlanabilir veya bir Hint halk şarkısı Beethoven’ın keman sonatına dönüşebilir.

Beethoven’ın son eseri olan 9’uncu senfonisinin bestelenişinin 200. yılı vesilesiyle İş Sanat’a özel hazırlanan konserde bestecinin eserlerinin pusulasında Igudesman yeni rotalara yelken açacak. Igudesman’ın yönetimindeki 100 kişilik Romanian National Youth Orchestra, Boğaziçi Caz Korosu ve sürpriz isimler bu yolculukta sanatçıya eşlik edecek. Konser, 16 Nisan Salı saat 20.30’da, Atatürk Kültür Merkezi, Türk Telekom Opera Salonu’nda gerçekleşecek.

Müziğe romantik bir dokunuş: Anima Musicae Oda Orkestrası ve Gwendolyn Masin

İş Sanat, Franz Lizst Akademisi’nin seçkin müzisyenlerinin kurduğu Anima Musicae Oda Orkestrası ve Macar asıllı kemancı Gwendolyn Masin’i 17 Nisan Çarşamba, saat 20.30’da İş Kuleleri Salonu’nda ağırlayacak.

KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası İş Sanat’ta

Orkestra şefi Rengim Gökmen yönetimindeki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, piyano sanatçısı Rüya Taner’in solist olarak yer alacağı konser ile 5 Mart Salı, 20.30’da İş Kuleleri Salonu’nda izleyicileriyle buluşacak.

Hüzün ve tutkunun büyülü sesi Luz Casal İş Sanat’ta

İspanya’nın dünyaca ünlü pop-rock sanatçılarından Luz Casal, 30 Kasım Perşembe, 20.30’da İş Kuleleri Salonu’nda dinleyicilerle buluşacak.

İspanyol yönetmen Pedro Almodovar’ın Oscar ödüllü ‘Yüksek Topuklar’ filminde seslendirdiği ‘Piensa en mi’ şarkısıyla adını dünyaya duyuran Casal, konserde sevilen şarkılarını seslendirecek.

Karsu ile ‘Dünyanın Sesleri’

Sesi ve piyano başında sergilediği sahne performansıyla son dönemde adından sıkça söz ettiren Karsu, yılın son konserinde İş Sanat seyircisiyle ilk kez buluşacak.

Caz, blues, pop, funk ve elektronik müziği modern yorumlarla buluşturan piyanist, besteci, söz yazarı ve şarkıcı Karsu’nun, İş Sanat’a özel hazırladığı “Dünya’nın Sesleri” başlıklı konser 28 Aralık Perşembe, 20.30’da İş Kuleleri Salonu’nda.

“Dost Meclisi” kuruluyor: Coşkun Karademir, Buray ve Ceylan Ertem aynı sahnede

Halk müziğinin usta sanatçılarından Coşkun Karademir, konuk sanatçıları Buray ve Ceylan Ertem’i Dost Meclisi başlıklı Türk halk müziği konserinde İş Sanat sahnesinde ağırlıyor. Müzikal birliktelikleri uzun yıllara dayanan Karademir ve Ertem’in sahnedeki performansına Buray’ın da katılımıyla oluşan ‘Dost Meclisi’ türkü severlere unutulmaz bir gece yaşatacak. Konser, 15 Kasım Çarşamba, saat 20.30’da, İş Kuleleri Salonu’nda.

Kubat’tan Ege Türküleri

Türk halk müziğinin başarılı ismi Kubat, 7 Aralık Perşembe, saat 20.30’da İş Kuleleri Salonu’nda seyircilerle buluşacak. Ege yöresi türkülerinin yer aldığı bu özel konserde Kubat’a konuk sanatçı Canan Çal eşlik edecek.

Duygularla dolu: ‘Forever Tango’ Gösterisi İş Sanat’ta

Dünyaca ünlü müzisyen Luis Bravo’nun tango dans topluluğu ‘Forever Tango’, 23 Mayıs Perşembe, İş Kuleleri Salonu’nda gerçekleştireceği gösterisiyle İş Sanat seyircisinin ilk kez karşısına çıkacak.

Arjantin’in tutkulu müziğini ve dansını ustaca sahneye taşıyan topluluk, Amerika’yı baştanbaşa dolaştı. Tony ile Drama Desk ödüllerine aday gösterildi. Broadway’de en çok sahne alan gösterilerden biri olan Forever Tango, 12 dansçı ve 9 müzisyenden oluşuyor.

İş Sanat klasiği dinletiler yeni sezonda da edebiyat tutkunlarını bekliyor

Edebiyatımızın unutulmaz eserlerinin müzik ile harmanlandığı dinletiler bu sezon da İş Kuleleri Salonu’nda ücretsiz olarak seyircisi ile buluşacak. Atilla Birkiye’nin düzenlediği, Serdar Yalçın’ın müzik direktörlüğünü üstlendiği ve Mehmet Birkiye’nin sahneye uyarladığı dinletiler aynı zamanda İş Sanat’ın YouTube kanalından da yayınlanacak.

27 Kasım’da Nâzım Hikmet, 11 Aralık’ta Âşık Veysel, 22 Ocak’ta Ahmet Muhip Dıranas, 19 Şubat’ta Nezihe Meriç, 15 Nisan’da Melih Cevdet Anday’ın eserlerinden derlenen şiir ve hikâye dinletileri, sahnede olacak.

‘Cuma İş Çıkışı’nda buluşmaya devam ediyoruz

İş Sanat’ın yoğun ilgi gören ücretsiz Cuma İş Çıkışı konserleri rock müziğin başarılı gruplarından MaNga ile başladı. İş Çıkışı konserlerinde 22 Eylül’de Sibel Tüzün, 6 Ekim’de Yaşar, 13 Ekim’de ise Pinhani sahne alacak. Cuma İş Çıkışı konserleri yeni yılın gelişini de İstanbul ve Ankara’da seyircileriyle kutlayacak.

Parlayan Yıldızlar Yine Sahnede

İş Sanat’ın kariyerlerinin başındaki müzisyenlere sahne deneyimi sunarak destek olmak amacıyla sürdürdüğü Parlayan Yıldızlar konserlerinin seçmeleri tamamlandı. Seçmelerin ardından 16 genç müzisyenin sezon boyunca İş Kuleleri Salonu’nda vereceği ücretsiz konserlerin ilki 20 Kasım’da başlıyor.