İş Sanat'ta yeni yıl heyecanı

İş Sanat, yeni yıla dünyaca ünlü isimlerin konserleri, dinletiler, YouTube’a özel etkinlikler ve sergilerle başlıyor.

İş Sanat, yeni yıla dünyaca ünlü isimlerin konserleri, dinletiler, YouTube’a özel etkinlikler ve sergilerle başlıyor. Biletleri aylar öncesinden tükenen Viyana Gala konseriyle yeni yıla “Merhaba” diyecek olan İş Sanat, Ocak ayında yaşayan efsane Kronos Quartet’i de sahnesinde ağırlayacak. Etkinlikler, İş Sanat’ın sosyal medya hesaplarından da takip edilebiliyor.

‘Viyana Gala’ ile Yeni Yıla “Merhaba”

İş Sanat, sanatseverleri 5 Ocak Cuma, English Chamber Orchestra ile ‘Viyana Gala’ konserine davet ediyor. Soprano Corinne Cowling’in solist olarak yer alacağı konser, müzik ve dansı bir araya getiren Viyana valsleri ve polkalarla seyircisine rengârenk bir gece yaşatacak.

Kronos Quartet 50’inci yaşını İş Sanat sahnesinde kutluyor

Klasik ve çağdaş müziğin öncü toplulukları arasında yer alan Kronos Quartet, bir araya gelişlerinin 50’inci yılını kutladıkları dünya turnesi kapsamında 16 Ocak Salı, saat 20.30’da İş Kuleleri Salonu’nda seyircisiyle buluşacak.

David Harrington (keman), John Sherba (viyola), Hank Dutt (viyola) ve Paul Wiancko’dan (çello) oluşan Kronos Quartet, Darren Aronofsky’nin Oscar ödüllü ‘Requiem For A Dream’ filminin müziği başta olmak üzere birçok filmin müziğiyle adını tarihe altın harflerle yazdırdı. Parlak ve uzun kariyerlerinde kendileri için bestelenmiş 1000’den fazla eser olan efsane topluluk, dönem müziklerinden, yirminci yüzyıl müziklerine uzanan geniş bir repertuvarın da sahibi.

Bahar aylarının konser biletleri satışta

İş Sanat sezon programının yoğun ilgi gören ve biletleri kısa zamanda tükenen konserlerinin ardından bahar konserlerinin biletleri satışa sunuldu. Şubat ayında Wiener Concert-Verein ve kemancı Timothy Chooi, mart ayında KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve piyanist Rüya Taner, nisan ayında Anima Musicae Chamber Orchestra ve Gwendolyn Masin konserlerinin biletleri Biletix’te satışa sunuldu.

16 Nisan’da Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu’nda, keman virtüözü Aleksey Igudesman’ın İş Sanat için hazırladığı Beethoven ve Daha Fazlası başlıklı sürprizlerle dolu konseri de sanatseverlerle buluşacak.

Verilen bilgiye göre, biletler Maximum Kart sahiplerine indirimle satılacak. Konserlerde öğrenci ve 65 yaş üzeri izleyiciler için uygun fiyattan satışa sunulacak bir kontenjan da ayrıldı. Sezonun biletleri tüm Biletix gişelerinden ve İş Kuleleri Salonu ana gişeden, öğrenci ve 65 yaş üzeri biletler ise sadece İş Kuleleri ana gişeden temin edilebilecek.

Ahmet Muhip Dıranas’ın Şiirleri Yeniden İş Sanat’ta

Edebiyatımızın unutulmaz eserlerinin müzik ile harmanlandığı dinletiler İş Kuleleri Salonu’nda ücretsiz olarak seyircisi ile buluşmaya devam ediyor.

Ahmet Muhip Dıranas’ın şiirlerinin yer aldığı “Aşklar Uçup Gitmiş Olmalı Bir Yazla” başlıklı dinleti bir park dekorunda, piyano eşliğinde, ilk sahnelenişinden yirmi iki yıl sonra İş Sanat seyircisiyle yeniden buluşuyor. Birçok filme ve tiyatro oyununa ilham olan, insanın evren ve doğa karşısındaki bireysel durumlarını, duygularını lirik bir biçimde dizelerine aktaran Dıranas’ın şiirlerini Tilbe Saran, Metin Belgin, Bülent Emin Yarar ve Hakan Gerçek seslendirecek.

Atilla Birkiye’nin düzenlediği, Serdar Yalçın’ın müzik direktörlüğünü üstlendiği ve Mehmet Birkiye’nin sahneye uyguladığı dinletiler aynı zamanda İş Sanat’ın YouTube kanalından da yayınlanacak.

Parlayan Yıldızlar İş Sanat’ta parlamaya devam ediyor

İş Sanat’ın kariyerlerinin başındaki müzisyenlere sahne deneyimi sunarak destek olmak amacıyla sürdürdüğü Parlayan Yıldızlar konserleri 8 Ocak Pazartesi akşamı Metehan Köklü (şan), Ada Yalın Yücel (keman), 29 Ocak Pazartesi Levent Ege Çakmak (viyola) ve Belit Çiftçi (viyolonsel) ile devam ediyor.

İş Sanat Parlayan Yıldızlar seçmelerine bu sezon Türk sanat müziğinin genç yorumcuları da davet edilmişti. Parlayan Yıldızlar konserlerinde yer almaya hak kazanan Türk sanat müziğinin genç yeteneklerinde Uygar Efe Bektaş (şan) , Mehmet Berkan Geçgen (kamança), 15 Ocak Pazartesi akşamı İş Sanat sahnesinde olacak.

Konserler saat 20.30’da İş Kuleleri Salonu’nda başlıyor.

İş Sanat’ın ücretsiz etkinliklerine katılmak için biletix.com adresinden rezervasyon yapıldığı belirtildi.