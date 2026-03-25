İş Sanat'tan çocuklar için üç yeni kitap

İş Sanat, çocuklar için üç yeni kitabı duyurdu.

İş Sanat’ın yayınlarına üç yeni kitap eklendi. Burcu Ural Kopan’ın yazdığı ve Gözde Eyce’nin resimlediği Elmamın Rengi: Kırmızı, Kayığımın Rengi: Mavi ve Çizmemin Rengi: Sarı, resim sanatının üç ana renginden hareketle hazırlandı.

Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’ndeki eserlerden yola çıkan seri, minik okurları şehirde, doğada ve günlük yaşamda bu renkleri taşıyan eserlerin izini sürecekleri eğlenceli bir oyuna davet ediyor.

Nazlı Ecevit’in aşı boyalı "Amcazade Hüseyin Paşa Yalısı"ndan Hasan Vecih Bereketoğlu’nun bereketli toprak tenceresine ve Osman Hamdi Bey’in "Kaplumbağa Terbiyecisi"ne uzanan bir seçkiyle, kırmızı öğelerin başrolde olduğu Elmamın Rengi: Kırmızı, çocuklara eğlenceli bir rehberlik sunuyor.

Kayığımın Rengi: Mavi, Mustafa Pilevneli’nin bol ışıklı ve hareketli "Mavi Yolculuk", Hüseyin Avni Lifij’in "Testili Kadın" tablolarındaki ve Füreya Koral’ın seramik panolarındaki farklı tonların hikâyelerini çocukların dünyasına taşıyor.

Çizmemin Rengi: Sarı ise Melahat Üren’in ayçiçekleriyle süslü vazosu, Celile Hanım’ın elmalar ve üzümlerle dolu tabağı, Halil Paşa’nın güneş vuran Boğaziçi yalıları ve İbrahim Safi’nin gülleriyle sarının sayfadan taşan enerjisini paylaşıyor.

"Bir rengin peşine düşerek müzede dolaşmak, çocuklar için sanata açılan en doğal kapılardan biri. Renkle oynadıkça, sanat eserleri çocukların zihninde kalıcı bir yer ediniyor" diyen Burcu Ural Kopan, kitaplar için İş Bankası Sanat Eserleri Koleksiyonu’ndan seçilen tabloların çocukların sanata bakma ve fark etme becerilerini güçlendirdiklerini belirtiyor. Geçtiğimiz yıl Gözde Eyce ile Müze için hazırladıkları Çok Severim isimli çocuk kitabında İstanbul’u dolaşan kahramanımız, bu yeni üçlemede müzenin koridorlarında geziniyor ve görüp öğrendiklerini kedisi Fırça’ya anlatıyor.

Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi, çocukların sanatla kurdukları ilişkiyi ücretsiz atölyeler, rehberli geziler ve özel kitaplarla zenginleştiriyor. İş Sanat koordinasyonunda hazırlanan ve Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları etiketiyle minik okurlara sunulan kitaplara RHM Dükkân, İş Kültür mağazaları ve internet sitesi ile seçkin kitabevlerinden ulaşılabiliyor.