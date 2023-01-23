İş ve siyaset dünyasını buluşturan açılış

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde inşaat, otomotiv ve eğlence sektöründeki isimlerinden Burhan Deniz’in Yönetim Kurulu Başkanı olduğu şirket ile Bandırma ekonomisine katkı sağlamaya devam ediyor.

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde inşaat, otomotiv ve eğlence sektöründeki işyeri açıldı. Açılış kokteyline Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, Bandırma Ticaret Odası Başkanı Adem Yılmaz, Bandırma Geçmiş Dönem Belediye Başkanları Dursun Mirza ve Sedat Pekel, Ak Parti İlçe Başkanı Mehmet Doğan, CHP İlçe Başkanı Mehmet Atak, Gelecek Partisi İlçe Başkanı Aydın Özışık, Bandırma ve bölgede iş ve siyaset dünyasının tanınmış simaları ile çok sayıda davetli katıldı. Açılışta kısa bir konuşma yapan Deniz Grup Yönetim Kurulu Başkanı Burhan Deniz ” Kurumsal ve iş alanındaki deneyimlerini sektöre aktarmayı amaçlayan şirketimiz, gelişmiş teknolojileri kullanarak kaliteyi ön plana çıkaran hizmetler vermeye ve müşterilerinin koşulsuz memnuniyetinin sağlanmasına odaklanmıştır. Bandırma ekonomisine katkı sağlamaya devam edeceğiniz." dedi.

Bandırma Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun da kısa bir konuşma yaparak, uzun yıllardır arkadaşlığının ve dostluğunun bulunduğu Burhan Deniz’in inşaat, otomotiv ve eğlence sektörlerinde yapmış olduğu yatırımların Bandırma’da bilindiğini ve katkı sağladığını belirterek, inşaat sektöründeki projelerinin de merkez ofisin olduğu kadar vizyoner bir bakış açısı ile gerçekleştirildiğinin altını çizdi.