İş yeri kurşunlayan 4 şüpheli tutuklandı

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde sanayi sitesindeki bir iş yerinin kurşunlanmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 5 şüpheli gözaltına alındı, 4’ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, 1 Kasım tarihinde Gölcük Sanayi Sitesi’nde bulunan bir iş yerinin kurşunlanması üzerine polis ekipleri harekete geçti. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesi amacıyla 87 işletmeye ait 39 güvenlik kamerasından toplam 165 saatlik görüntüyü inceledi. Yapılan saha ve kamera çalışmaları sonucu, şüphelilerin Gebze’den Gölcük’e gelerek olayı gerçekleştirdikleri ve ardından yeniden Gebze’ye döndükleri tespit edildi. Ekiplerin çalışmaları sonucunda, olayı E.K. ve B.E. isimli şahısların gerçekleştirdiği, F.K., Ş.N.K. ve Ç.K. isimli kişilerin suça iştirak ettiği, M.E. isimli şahsın ise cezaevinde bulunmasına rağmen olayın azmettiricisi olduğu belirlendi.

Polis ekipleri tarafından 3 Kasım’da E.K., B.E. ve Ç.K., 4 Kasım’da ise Ş.N.K. ve F.K. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ş.N.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, E.K., B.E., Ç.K. ve F.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.