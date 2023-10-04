İş yeri önüne çekilen araç meraklı bakışlar arsında çekiciyle götürüldü.

Edirne’de trafiğe kapalı olan Saraçlar Caddesi’nde akşamdan esnafın iş yeri önüne park edilen araç çekici yardımıyla kaldırıldı.

Edirne’nin en işlek caddesi olan Saraçlar Caddesi’nde gece geç saatlerde bir iş yerinin önüne park edilen araç, iş yeri sahibinin sabah saatlerinde kaldırılmayınca çekiciyle kaldırıldı.

İş yeri sahibi Nazır Kurban, "Sabah saatlerinde iş yerine gelince esnaftan birisinin aracı olabilir diye yaklaşık 2 saat bekledik. Gelmeyince gece geç saatlerde bırakılmış ve yan tarafından kaza yapıldığını görünce polise haber verdik ve geldiler aracı çekecekler” dedi.

İş yeri önüne park edilen aracın yan tarafından vurulduğunu görenler, araca dokunmadan emniyete bilgi verdi. Olay yerine gelen emniyet ekipleri şahsın telefon numarasından ulaşamayınca çekici ile caddeden alınarak otoparka çekildi.

Vatandaşlar aracın çekiciyle kaldırılmasını dakikalarca izledi

Cadde üzerinde bulunan esnaf, aracın çekici üzerine alınmasını dakikalarca meraklı bakışlar ile izledi. Çekici üzerine alınan araç meraklı bakışlar arasında otoparka giderken, polis ekipleri de merkeze olumsuzluğun giderildiğini haber vererek caddeden ayrıldı.