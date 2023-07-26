İş yeri sahibi kiracısını silahla vurdu
Bursa'nın İnegöl ilçesinde iş yeri sahibi tartıştığı kiracısını silahla vurdu.
Bursa’nın İnegöl ilçesinde iş yeri sahibi tartıştığı kiracısını silahla vurdu.
Olay, saat 18.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi Park Caddesi’ndeki iş yerinde meydana geldi. Nadir C. (63) ile kiracısı Ufuk Araz (48) arasında iş yerini boşaltma konusunda tartışma çıktı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Öfkelenen dükkan sahibi tabancayla kiracısı Ufuk Araz’a tek el ateş etti. Göğsünden vurulan kiracı Araz, kanlar içinde yoldan geçen ticari taksiyle İnegöl Devlet Hastanesine gitti. Dükkan sahibi Nadir C. ise suç aletiyle polis karakoluna teslim oldu. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.