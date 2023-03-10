İş yerinde kurşun yağdırmıştı, tutuklandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde girdiği hediyelik eşya dükkanında 6 el ateş ederek, iş yeri çalışanını yaralayan şüpheli tutuklandı.

İş yerinde kurşun yağdırmıştı, tutuklandı
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Kocaeli’nin Gebze ilçesinde girdiği hediyelik eşya dükkanında 6 el ateş ederek, iş yeri çalışanını yaralayan şüpheli tutuklandı.

Hacı Halil Mahallesi’nde 2 Mart’ta meydana gelen olayda, hediyelik eşya dükkanına giren bir şahıs, iş yeri çalışanına Furkan A.’yı sormuş ve Furkan A.’yı gördükten sonra da 6 el ateş ederek olay yerinden uzaklaşmıştı. Kurşun karın boşluğuna isabet eden Furkan A., hastanede tedavi altına alınmıştı. İnceleme başlatan polis ekipleri, olayı gerçekleştiren şahsın A.P. olduğunu tespit etti. Yakalanan A.P., emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.