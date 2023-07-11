İş yerindeki çalışanı gasp edip tabancayla yaralayan şahıs tutuklandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir iş yerinde çalışan şahsı gasp edip bacağından silahla yaralayan şüpheli yakalanarak tutuklandı.

İş yerindeki çalışanı gasp edip tabancayla yaralayan şahıs tutuklandı
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Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir iş yerinde çalışan şahsı gasp edip bacağından silahla yaralayan şüpheli yakalanarak tutuklandı.

10 Temmuz Pazar gecesi 03.00 sıralarında Yenişehir Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarında A.T. (63), çalıştığı iş yerinde tabancayla vurularak yaralanmıştı. Olayın ardından silahlı yaralama eylemini gerçekleştiren şahıs kaçmış, A.T. ise tedavisi yapılmak üzere hastaneye kaldırılmıştı.

Konuyla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, yapılan çalışmalar neticesinde A.Ö. yakalandı. Şahsın silahlı yaralamanın yanı sıra gasp gerçekleştirdiği de ortaya çıktı. Adli mercilere sevk edilen A.Ö. tutuklandı.