İş yerinden 200 bin TL değerinde malzeme çalan şüpheliler tutuklandı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir iş yerinden 200 bin TL değerinde kablo, kaynak motoru ve matkap çalan 3 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İzmit’te 16 Nisan’da meydana gelen iş yerinden hırsızlık olayında toplam 200 bin TL değerinde kablo, kaynak motoru ve matkap çalındı. İnceleme başlatan polis ekipleri, olaya karışan şüphelilerin S.Y., Ü.Y., E.G. olduğunu tespit etti. Dün Darıca’da düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şüpheliler, bugün çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.