İş yerinin havalandırma boşluğuna sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde iş yerinin havalandırma boşluğuna düşen yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından duvar kırılarak kurtarıldı.

Sanayi Mahallesi’nde bulunan bir iş yeri duvarından kedi sesi geldiği ihbarı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerini harekete geçirdi. Kısa sürede iş yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yavru kedinin iş yeri içerisindeki havalandırma boşluğuna düştüğünü belirledi. Ekipler beton kırıcı ve çekiçle duvarı kırarak yavru kediye ulaştı. İlk kontrolünde herhangi bir yarası olmayan yavru kedi, sağlık kontrolü için veteriner ekiplere teslim edildi.