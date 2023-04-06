İş yerinin önünde berberi öldüren şahıs tutuklandı

Kocaeli’de berberlik yapan Rüstem Duman’ın kendi iş yerinin önünde tartıştığı şahıslar tarafından öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 1’i tutuklandı. Zanlının olayda kullandığı tabancanın ruhsatsız olduğu ortaya çıktı.

Derince Sırrıpaşa Mahallesi’nde dün meydana gelen olayda, berber dükkanına gelen iki kişi ile Rüstem Duman (45) arasında tartışma yaşanmış, olayın devamında şahıslardan biri Rüstem Duman’a defalarca ateş edip yaralamıştı. Hastaneye kaldırılan Duman, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirirken, şahıslar ise olay yerinden kaçmıştı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma yürüten polis ekipleri, konuyla ilgili L.Ç., Y.A. ve F.G. isimli 3 şüpheliyi gözaltına aldı. L.Ç.’nin olayda ateş eden kişi olduğu ve kullandığı silahın da ruhsatsız olduğu tespit edildi. Emniyette tamamlanan işlemlerin ardından 3 şüpheli adli mercilere sevk edildi. Burada yapılan incelemeler neticesinde Y.A. ve F.G. serbest bırakılırken, L.Ç. ise tutuklandı.