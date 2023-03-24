İşadamı Mehmet Öztürk, milletvekili aday adaylığını açıkladı

İşadamı Mehmet Öztürk, İstanbul 3. Bölgeden AK Parti 28. dönem milletvekilliği aday adaylığını açıkladı.

İşadamı Mehmet Öztürk, İstanbul 3. Bölgeden AK Parti 28. dönem milletvekilliği aday adayı oldu. Muhafazakar bir aile yaşantısı olduğunu belirten Öztürk, siyasete ilgisinin Recep Tayyip Erdoğan’ın Davos çıkışı ile başladığını belirtti. Öztürk “Elbette o gün o çıkışı seyrettiğimde şaşkınlık yaşamıştım. Siyasi olarak AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan davasına sevdam o noktada başladı diyebilirim. Müslüman bir liderin tüm dünyanın önünde yapmış olduğu çıkış benim tüm bakış açımı değiştirdi” dedi.

Mehmet Öztürk, “Bizim yaptığımız sadece doğru olanın yanında saf tutmak. Balkanlar da, Mezopotamya’da, Kafkaslar’da kim mazlumun yanında oluyorsa onun yüküne omuz vermek. Özellikle depremin yaşattığı acıdan dolayı çok gösterişli bir adaylık başvurusu yapmayı uygun görmedim. Bundan sonra da terimin son damlasına kadar liderimizin gösterdiği istikamette mücadelemize devam edeceğiz. Neden Recep Tayyip Erdoğan? Çünkü gözümüzün önünde bir dünya lideri var iken başka araştırmaya girmeye gerek var mıdır?” diye konuştu.