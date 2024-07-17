İşadamı Serdar Doğan'dan Silivri Samsunlular Derneği Pikniğine Destek

Çanta Mahallesi'nde faaliyet gösteren Garanti Mobilya'nın sahibi olan işadamı Serdar Doğan, Silivri Samsunlular Derneği'nin düzenleyeceği piknik etkinliğine önemli katkılarda bulundu. Piknikte düzenlenecek çekilişte 10 tane hediye verecek olan Serdar Doğan, toplumsal dayanışmayı ve sosyal etkinlikleri desteklemeye devam ediyor.

Bilhan Ahçıoğlu, "Serdar Doğan'a pikniğimiz için sağladığı desteklerden dolayı teşekkür ederiz. Bu tür katkılar, derneğimizin etkinliklerini daha anlamlı kılıyor ve katılımcılarımız için unutulmaz anılar yaratıyor," dedi.

Çanta İdaş Mobilya Garanti Kurulum'un sahibi Serdar Doğan, bölgedeki sosyal etkinliklere verdiği destekle tanınıyor ve toplumsal dayanışmanın güçlenmesine önemli katkılar sağlıyor. 28 Temmuz'da düzenlenecek piknikte yapılacak çekilişle verilecek hediyeler, etkinliğe ayrı bir heyecan katacak.