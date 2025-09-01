İşadamı Uyumaz'ın katil zanlısı tutuklandı

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde işadamı Mesut Uyumaz’ı tabancayla öldürdüğü belirtilen katil zanlısı Orhan Aybaş, jandarma tarafından yakalandı.

Kapaklı ilçesi Karaağaç Mahallesi’nde vatandaşlar, 59 AET 553 plakalı otomobili kapısı açık şekilde görünce durumu jandarmaya bildirdi. Bölgeye giden jandarma ekipleri, araç içinde Mesut Uyumaz’ı tabanca ile 4 kurşunla vurularak öldürülmüş halde buldu.

Cinayete ilişkin çalışma başlatan Kapaklı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, cinayet şüphelisinin Orhan Aybaş olduğu tespit etti. Aybaş, otogarda jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı, Katil zanlısı, sabah saatlerinde sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Aybaş, verdiği ifadesinde Mesut Uyumaz ile yapılan telefon görüşmesi sonrası buluştuklarını belirterek, "Buluştuğumuzda bana vincimi satıp arsayı almamızı istedi. Arsayı satan kişilerin de geleceğini söyledi. Bu arada benim enseme silah dayadı ve ’Satacaksın vinci, vereceksin’ diye bağırmaya başladı. Ben de bir anlık refleksle silahı elime geçirdim. O aracına doğru kaçtı, ben de ateş ettim" dediği öğrenildi.