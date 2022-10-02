İSAM'da görev değişimi

TDV İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM) Başkanı Prof. Dr. Mürteza Bedir, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın da katıldığı törenle görevine başladı.

İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM) Başkanlığı görevine getirilen Bedir, İSAM’da düzenlenen törenle görevine başladı. Törene katılan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, konuşmasında eski İSAM Başkanı Prof. Dr. Raşit Küçük’e teşekkürlerini iletti.

Küçük’ün İSAM’a olan katkılarına değinen Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, “İSAM’ın çalışmalarını bir adım öteye nasıl götürebiliriz, samimiyetle hep onun gayreti içerisinde oldu. Samimiyeti noktasında örnek alacağımız mümtaz şahsiyetlerden birisidir. Cenab-ı Hak, kendisine uzun, sağlıklı ömürler versin” dedi.

İSAM’ın, tüm İslam dünyası için çok önemli bir merkez olduğunu vurgulayan Başkan Erbaş, İSAM Başkanı Bedir’i önceden tanıdığını aktararak, konuşmasına şöyle devam etti:

“Din İşleri Yüksek Kurulunda bir dönem çok büyük katkıları olan, İstanbul İlahiyat Fakültesinin neredeyse üç dönem dekanlığını yapan, sosyal faaliyetleri güçlü, sivil toplum kuruluşlarında her zaman katkısı olan çok kıymetli, değerli bir kardeşimiz, bir hocamız. Özellikle Türkiye’nin fıkıh birikimine, fıkıh alanına girdiği günden bu yana katkı sağlayan, ilmi müktesebatı çok güçlü bir kardeşimiz. İnşallah kendisinden İSAM’da çok önemli hizmetler bekliyoruz.”

İSAM Başkanı Bedir ise, bu önemli göreve uygun görmelerinden dolayı Başkan Erbaş’a teşekkür ederek, “Bu görevi bana teklif ettiğinizde onur duydum. İSAM Başkanlığı benim için bir şereftir. İSAM, benim hayatımda da, Türkiye’nin ilmi hayatında, buradaki herkesin de ilmi hayatında çok özel istisnai bir yere sahip” diye konuştu.

Törene, Diyanet İşleri eski Başkanlarından Dr. Tayyar Altıkulaç’ın yanı sıra İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Sinanoğlu, dekanlar, akademisyenler, İstanbul Müftüsü Safi Arpaguş da katıldı.