İşçi 30 metrelik kuyuya düştü, ekipler seferber oldu

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde yapımı devam eden yol çalışmasında bir işçi, yaklaşık 30 metre yüksekliği bulunan kuyuya düştü. Bölgeye sevk edilen ekipler, şahsı çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Beldibi Mahallesi’nde yol yapım çalışmaları sırasında bir işçi henüz bilinmeyen bir sebeple yaklaşık 30 metrelik yüksekliği bulunan kuyuya düştü. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, AFAD, Can Arama Kurtarma (CAK) ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, kuyuya düşen şahsı kurtarmak için çalışmalarına devam ediyor.