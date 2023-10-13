İşçi otobüsü alev alev yandı

Bilecik’in Osmaneli İlçesinde hızlı tren şantiyesine işçileri taşıyan servis otobüsünde yangın çıktı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Düzmeşe ve Orhaniye köyleri arasında, Osmaneli Balıkesir arasında hızlı tren yol yapımı yapılan inşaata personel servis taşımacılığı yapan E. Ç., (1971) idaresindeki 34 EEP 573 plakalı servis otobüsü Yenişehir ilçesinde tamir ve bakımını yaptırıp şantiyeye dönüş esnasında, henüz sebebi belli olmayan bir nedenden dolayı yanarak kullanılamaz hale geldi. Alevleri gören sürücü, hemen 112’yi arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan otobüse müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla otobüste çıkan yangın söndürülürken, otobüs kullanılamaz hale geldi. Çıkan yangında otobüsün boş olması büyük bir faciayı önledi. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, Jandarma ekipleri de olayla ilgili inceleme başlattı.