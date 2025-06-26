İşçi Servisi Alev Alev Yandı!

Değirmenköy-Gümüşyaka yolunda sabah saatlerinde işçileri taşıyan bir servis otobüsü bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

Olay yerinden görüntüler iç yaktı

Silivri’nin Gümüşyaka Mahallesi ile Değirmenköy arasında sabah saatlerinde seyir halindeki işçi servisi henüz belirlenemeyen bir nedenle aniden alev aldı. Yangını fark eden sürücü ve yolcular araçtan hızla tahliye edildi. Servisin tamamen yanarak demir yığınına döndüğü olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Ekili arazi de alevlerden nasibini aldı

Yangının büyümesiyle birlikte yol kenarındaki ekili tarım arazisi de zarar gördü. Alevler itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle çevreye yayılmadan kontrol altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.