İşçi servisi şarampole yuvarlandı: 6 yaralı
Ankara'nın Nallıhan ilçesinde işçi servisinin şarampole yuvarlandığı kazada 2'si ağır 6 kişi yaralandı.
Ankara’nın Nallıhan ilçesinde işçi servisinin şarampole yuvarlandığı kazada 2’si ağır 6 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, öğle saatlerinde Nallıhan-Ankara karayolu Atça Beklemesi yakınlarında meydana geldi. Tarım işçilerini taşıyan minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada 6 kişi yaralanırken, olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan 2 kişi, itfaiye ekipleri tarafında sıkıştıkları yerden çıkarılırken, yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.