İşçi servisi şarampole yuvarlandı: 6 yaralı

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde işçi servisinin şarampole yuvarlandığı kazada 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

İşçi servisi şarampole yuvarlandı: 6 yaralı
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer

Ankara’nın Nallıhan ilçesinde işçi servisinin şarampole yuvarlandığı kazada 2’si ağır 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, öğle saatlerinde Nallıhan-Ankara karayolu Atça Beklemesi yakınlarında meydana geldi. Tarım işçilerini taşıyan minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada 6 kişi yaralanırken, olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan 2 kişi, itfaiye ekipleri tarafında sıkıştıkları yerden çıkarılırken, yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.