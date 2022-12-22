İşçi servisi tıra arkadan çarptı: 12 işçi yaralı
Tekirdağ'da işçi servisinin trafik kazası nedeniyle yavaşlayan tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 12 işçi yaralandı. Kaza anı kameraya yansıdı.
Tekirdağ’da işçi servisinin trafik kazası nedeniyle yavaşlayan tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 12 işçi yaralandı. Kaza anı kameraya yansıdı.
Kaza, Edirne yolu üzeri Ergene ilçesi Ulaş Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edirne istikametine seyreden işçilerin içinde bulunduğu Emrah Yaman yönetimindeki 59 S 1602 plakalı servis minibüsü, kaza nedeniyle yavaşlayan Necmi İleri idaresindeki tıra arkadan çarptı.
Kaza sonrası yaralanan 12 işçi, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi’ne ve çevredeki özel hastanelere sevk edildi.
Felç olan trafiğe jandarma müdahale etti
Öte yandan, kaza nedeniyle Marmaracık ile Ulaş Mahallesi arasında Edirne istikametine yaklaşık 2 saat trafikte aksama yaşandı. Ulaş Jandarma karakolu ekipleri, tıkanan trafiğe müdahale ederek araçların kontrollü şekilde seyretmesini sağladı.