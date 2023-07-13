İşçiler son durakta indikten sonra servis aracı aniden alev aldı
Balıkesir'in Gönen ilçesinde işçilerin son durakta inmesinin ardından servis otobüsünde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından yangın büyümeden söndürüldü.
Balıkesir’in Gönen ilçesinde işçilerin son durakta inmesinin ardından servis otobüsünde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından yangın büyümeden söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Gönen Kurtuluş Mahallesi Kızılay Caddesi’nde seyir halinde olan işçileri son durakta indirdikten sonra otobüsün motoru hararet yaptı. Otobüs aniden alev alınca aracın içini dumanlar sardı. Çevredeki vatandaşlar ve sürücünün yangına yangın tüpleriyle ilk müdahalesinin ardından olay yerine gelen Gönen İtfaiye ekipleri alevleri söndürdü. Yangın sonucu araçta hasar meydana geldi.