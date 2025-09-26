İşçiler yağmur yağınca viyadük altında yağmurdan korundu

İstanbul’da sabah saatlerinde birçok ilçede kısa süreli sağanak yağış etkili oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünde çalışan ekipler ise sağanak yağış nedeniyle viyadük altında yağmurdan korundu.

