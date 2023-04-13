İşçileri taşıyan servis minibüsü iki otomobile çarptı: 6 yaralı

Ankara’da içerisinde işçilerin olduğu servis minibüsünün seyir halindeki iki araca çarpması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, Pursaklar ilçesi Özal Bulvarı istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hacı K.’nin kontrolünü kaybettiği 06 DIY 014 plakalı minibüs seyir halindeki iki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen minibüs metrelerce savrulduktan sonra durabildi. Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan minibüs sürücüsü ile içerisindeki 5 işçi yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldığı aktarıldı.