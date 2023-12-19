İşçinin parmakları koptu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren tekstil fabrikasında meydana gelen olayda elini makineye kaptıran işçinin 2 parmağı koptu.

İşçinin parmakları koptu
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EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Bursa’nın İnegöl ilçesinde Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren tekstil fabrikasında meydana gelen olayda elini makineye kaptıran işçinin 2 parmağı koptu.

Olay İnegöl OSB Uludağ caddesinde faaliyet gösteren tekstil fabrikasında meydana geldi. Recep B.(42) çalıştığı sırada makinenin kayışına elini kaptırdı. Arkadaşları tarafından kurtarılan adamın 2 parmağı koptu. İşçi, özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan tedavinin ardından parmakları dikilmek üzere Uludağ üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildi.