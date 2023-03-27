İşçiyi enflasyona karşı korumak için toplu iş sözleşmesine imza atıldı

Bilecik Belediyesi bünyesinde çalışan kadrolu işçiler için hazırlanan iş sözleşmesinin protokolü imzalandı.

Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı ve Belediye-İş Sendikası Eskişehir Şube Başkanı Kemal Azak, hazırlanan sözleşmeyi imzaladı. Başkan Subaşı gerçekleştirilen imza protokolü ile ilgili yaptığı açıklamasında, “Belediye-İş Sendikası üyesi kadrolu işçilerimizin toplu iş sözleşmesini, Şube Başkanı Azak ile birlikte imzaladık. İşçilerimiz, imzalanan toplu sözleşmeyle enflasyona karşı koruma altına alındı. Toplu iş sözleşmemiz çalışanlarımıza ve belediyemize hayırlı olsun” ifadelerine yer verdi.

Şube Başkanı Azak ise imzalanan protokol ile çalışan işçilerin enflasyona karşı korunduğunu belirterek, katkıları dolayısıyla Başkan Subaşı’na teşekkür etti.