İsdemir 'Çocuk Şenliği'nde çocuklar eğlenceli anlar yaşadı

OYAK Maden Metalürji Şirketlerinden İsdemir, çalışanlarının çocuklarını 1-3 Mart tarihleri arasında ‘Çocuk Şenliği’nde ağırladı. İsdemir Kapalı Spor Salonu’nda dev kaydırak, zıplama alanı, tırmanma duvarı, mini bowling, sihirbaz gösterileri ve top havuzu gibi ilgi çekici oyun alanları kuran İsdemir, çocuklara eğlenceli dakikalar yaşattı.

2023 yılında ‘Cumhuriyet’in Çocukları, Türkiye’nin Yarınları’ adı ile gezici tır etkinliği düzenleyen OYAK Maden Metalürji Şirketlerinden İsdemir, Türkiye’nin geleceği olan çocuklar için düzenlediği organizasyonlara bir yenisini daha ekledi. İsdemir lojman bölgesinde gerçekleştirdiği iletişim ve etkinlik çalışmaları kapsamında çalışanlarının çocuklarını ‘Çocuk Şenliği’nde ağırladı. İsdemir Kapalı Spor Salonu’nda dev kaydırak, zıplama alanı, tırmanma duvarı, mini bowling, sihirbaz gösterileri ve top havuzu gibi oyun alanları kuran İsdemir, eğlenceli aktivitelerle çocuklara unutamayacakları bir gün yaşattı. 1-3 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen ‘Çocuk Şenliği’ etkinliğine, 4-12 yaş aralığındaki yaklaşık 1500’ü aşkın çocuk katıldı.