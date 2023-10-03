Sanayi ve kalkınmanın ana unsurlarından demir-çelik sektörünün önde gelen temsilcilerinden İsdemir, Cumhuriyet’in 100. yılı olan 2023’te 53’üncü yaşını kutluyor. Şirket, oluşturduğu ekosistem ile İskenderun’un yanı sıra ülke ekonomisine de çok önemli katkılar sağlamaya devam ediyor.

OYAK Maden Metalürji şirketlerinden İsdemir (İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.), 53’üncü kuruluş yıl dönümünü kutluyor. 1970 yılında temeli atılan Türkiye’nin küresel çelik güçlerinden İsdemir, son teknolojiye sahip üretim bantlarında ürettiği ürünler ile boru imalatı, gemi yapımı, inşaat ve imalat gibi birçok sektöre temel girdi sağlıyor.

Yapılan açıklamaya göre, kurulduğu günden beri yatırımlarını aralıksız şekilde sürdüren ve Türkiye ile birlikte büyüyen şirket, ‘çevreye duyarlı üretim’ ilkesi doğrultusunda karbon ayak izini azaltacak çalışmalara da imza atıyor. Sanayi ve kalkınmanın ana unsurlarından demir-çelik sektörünün Türkiye ve dünyadaki en önemli markalarından İsdemir, yaklaşık 5,8 milyon ton/yıl sıvı çelik, 3,5 milyon ton/yıl yassı ürün, 0,6 milyon ton/yıl kangal ve 2,5 milyon ton/yıl kütük nihai ürün üretim kapasitesine sahip. Kütük, kangal, sıcak rulo ve slab üretimi gerçekleştirilen İsdemir’de, söz konusu ürünlerin yanı sıra kok kömürü, oksijen, azot, argon, amonyum sülfat, granüle cüruf, katran ve benzol gibi yan ürünler de elde ediliyor.

Türkiye’nin en büyük 6’ncı sanayi kuruluşu

Türkiye ağır sanayisinin öncü kuruluşlarından İsdemir, ülke ekonomisine tutulan güçlü bir ayna olan ‘Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması-2022’de 6’ncı sırada yer aldı. Oluşturduğu ekosistem ile İskenderun’un yanı sıra ülke sanayisinin gelişmesine önemli katkılar sağlayan şirket, dünyanın dört bir yanına gerçekleştirdiği ihracat ile Türkiye’nin dış ticaretinde de önemli bir paya sahip.

6 Şubat’ta meydana gelen ve tüm Türkiye’yi derinden sarsan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından üretime ara vermek zorunda kalan İsdemir, üretim bantlarını kısa bir zaman içerisinde yeniden devreye alarak tam kapasite ile faaliyetlerine başlamıştı.