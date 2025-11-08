İşe alımlarda beceri sertifikalarının önemi artıyor

Bahçeşehir Üniversitesi, küresel çevrimiçi öğrenme platformu Coursera’yla yürüttüğü iki yıllık iş birliği kapsamında öğrencilerine beceri sertifikaları edinmeleri olanağı sağladı. İşletmelerin personel seçiminde diplomanın yanında beceri sertifikalarına da önem verdiği vurgulandı.

Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Esra Hatipoğlu, öğrenmeye ve gelişmeye istekli genç bireylerin en değerli kaynakları olduğunu belirterek "Bahçeşehir Üniversitesi’nde misyonumuz, onları yalnızca akademik bilgiler kazandırmak değil, aynı zamanda küresel ölçekte geçerli, kariyere hazır becerilerle de güçlendirmektir. Coursera ile yenilenen ortaklığımız sayesinde öğrencilerimiz, dünya standartlarında eğitim içeriklerine erişim sağlıyor ve istihdam edilebilirliklerini artıran sektör tarafından tanınan sertifikalar kazanma fırsatı elde ediyor. Bu iş birliği, BAU’nun kaliteli eğitimi her zaman ve her yerde erişilebilir kılma taahhüdünün bir kanıtıdır" dedi.

Yapay zeka, proje yönetimi ve siber güvenlik

BAU’nun iki yıldır iş birliği yaptığı Coursera’nın İçerik Yöneticisi Marni Baker Stein, Bahçeşehir Üniversitesi’ni ziyaret etti. Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ahmet Beşkese, Prof. Dr. Tunç Bozbura Stein ve fakülte dekanlarıyla görüşen Stein, mikro sertifika olarak da tanımlanan pratik becerilerin öneminin her geçen gün arttığını söyledi. Dünya çapındaki işverenler için dört becerinin öne çıktığını ifade eden Stein, "Yapay zeka ve dijital dönüşümün şekillendirdiği hızla değişen bir iş piyasasında, işverenler akademik bilginin yanı sıra pratik becerilere de giderek daha fazla değer veriyor. 2025 yılı yaptığımız çalışmaya göre, veri analitiği, yapay zeka, proje yönetimi ve siber güvenlik gibi alanlardaki işe uygun becerileri dünya çapındaki işverenler için en önemli öncelikler olarak görülüyor. Yaptığımız çalışmalarda, Türkiye’deki işverenlerin yüzde 99’u mikro sertifikaların adayların başvurularını güçlendirdiğini ve yüzde 95’inin bu sertifikalara sahip olanlara daha yüksek başlangıç maaşları teklif etmeye istekli olduğunu ortaya koyuyor" dedi. Yapay zeka temelli kurslara (GenAI) katılımlarının da yüzde 100 arttığını ifade eden Stein, araştırmaların Türkiye’deki öğrencilerin yüzde 90’ının mesleki sertifika almanın iş bulmalarına yardımcı olacağına inandığını da söyledi.