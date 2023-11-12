İşe başlayacak gençlere seminer düzenlendi

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu, eğitim semineri verdi.

İşe başlayacak gençlere seminer düzenlendi
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EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu, eğitim semineri verdi.

2828 sayılı kanunun ek 1’inci maddesi çerçevesinde işe yerleşen bireylere iş hayatı ve görev yerlerine uyum eğitimi semineri verildi. Seminer, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nde gerçekleşti. Yeni iş yerlerine yerleşecek olan gençler seminer boyunca notlar alarak can kulağıyla İlkay Türkoğlu’nu dinledi. Seminer sonu İlkay Türkoğlu, gençlere başarılar dileyerek tebrik etti.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman